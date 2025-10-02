Nova série Huawei Watch GT 6 já chegou às lojas portuguesas. Aproveite a oferta de lançamento!

A nova Huawei Watch GT 6 Series já chegou a Portugal. Inspirada no mote Ride the Wind, a sexta geração da série Watch GT já se encontra disponível nas lojas físicas dos retalhistas nacionais e na Huawei Store.

Um design clássico onde a elegância perdura

Inspirada no icónico Gran Turismo do mundo automóvel, a Huawei Watch GT Series mantém-se fiel à sua herança de design clássico, estética elegante e bateria de longa duração, desde o seu lançamento em 2018.

O Huawei Watch GT 6 Pro, produzido com materiais de alta qualidade, como o corpo em liga de titânio de tipologia aeronáutica, o ecrã em vidro de safira resistente a riscos e a zona de sensores em cerâmica nanocristalina, reflete requinte e durabilidade.

A versatilidade está no centro do design:

O modelo Pro está disponível em cinzento com bracelete em titânio, castanho com bracelete em tecido compósito entrançado e preto com bracelete em fluoelastómero.

está disponível em cinzento com bracelete em titânio, castanho com bracelete em tecido compósito entrançado e preto com bracelete em fluoelastómero. O modelo Standard oferece uma vasta gama de estilos em dois tamanhos, 46 mm e 41 mm, com braceletes que vão desde o fluoelastómero, couro compósito, tecido entrançado e malha milanesa dourada.

Uma bateria inovadora para mais liberdade

Em destaque no Huawei Watch GT 6 Series está a autonomia, que a Huawei descreve como "uma verdadeira proeza de engenharia". Equipado com uma bateria de alto teor de silício em formato empilhado, o novo smartwatch alcança um aumento de 65% na capacidade em comparação com a geração anterior.

Na prática, isto traduz-se numa autonomia de até 21 dias nos modelos Pro e Standard de 46 mm e de 14 dias na versão de 41 mm.

Com um consumo de energia que se ajusta dinamicamente ao comportamento do utilizador, a série Huawei Watch GT 6 permite otimizar a performance da bateria, enquanto mantém todas as funcionalidades essenciais, como a monitorização da saúde e da atividade física, sempre ativas.

Ciclismo inteligente com precisão em cada percurso

Compatível com Android e iOS, a Huawei Watch GT 6 Series reforça a aposta no ciclismo, com funcionalidades inovadoras que elevam a experiência dos utilizadores.

Com o primeiro cálculo de potência virtual em tempo real, este smartwatch utiliza sensores dedicados e um algoritmo avançado para analisar dados cruciais como o modelo e peso da bicicleta, a velocidade e altitude, determinando a potência de limiar funcional, que permite aos atletas treinar com maior precisão e eficiência.

Além disso, o sistema de posicionamento Sunflower foi atualizado com o objetivo de assegurar um GPS ainda mais preciso, que permite descarregar rotas e navegar offline, registando cada percurso ao detalhe.

Campanha especial de lançamento

Na compra de um smartwatch da Huawei Watch GT 6 Series, é oferecido o Huawei MultiPass, que dá acesso a serviços exclusivos da Komoot, Bikemap, FiiT, Clue e Endel. Com um valor de mercado de 189 euros, este passe pode ser ativado na Huawei Health até um ano após a compra do produto e tem validade de um ano após a sua ativação.

Os novos clientes da Huawei têm, também, acesso ao serviço de assistência premium gratuita. Este serviço está incluído na compra de novos dispositivos até 31 de dezembro de 2025 e os utilizadores poderão usufruir de cinco serviços, como Consultoria, Limpeza, Diagnóstico, Atualização de software, Recolha e Entrega ao domicílio.

Preço

Huawei Watch GT 6 41 mm

Fluoroelastómero lilás - 249 euros

Fluoroelastómero preto - 249 euros

Couro compósito branco - 249 euros

Couro compósito castanho e tecido bege - 269 euros

Malha milanesa dourada - 299 euros

Huawei Watch GT 6 46 mm

Fluoroelastómero preto - 249 euros

Couro compósito castanho - 249 euros

Compósito entrançado verde - 269 euros

Huawei Watch GT 6 Pro 46 mm

Fluoroelastómero preto - 379 euros

Compósito entrançado castanho - 379 euros

Titânio cinzento - 499 euros