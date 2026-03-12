A primavera já chegou à Amazon: estes gadgets estão com ótimos descontos!

A decorrer deste 10 de março até ao dia 16, a Festa de Ofertas de Primavera da Amazon é sempre montra de boas oportunidades. Se estava de olho em algum gadget, esta pode ser uma boa altura para adquiri-lo.

Como é habitual, a Amazon antecipou a primavera e tem a decorrer um verdadeiro festival de oportunidades. Nesta altura, uma boa pesquisa pode resultar em ótimos negócios, uma vez que há descontos em várias categorias.

De produtos essenciais do dia a dia que pode valer a pena espreitar, até aos gadgets mais caros, esta altura de promoções é o momento ideal para adquirir aquele equipamento que está há meses na sua lista de necessidades ou de favoritos.

Espreite os bons descontos que encontrámos na Amazon:

Anker Carregador Anker Carregador USB-C de carregamento rápido de 65 W (Nano II), com 3 portas PPS, carregador compacto e potente. Ver na Amazon

Rowenta Pure Pop Rowenta Pure Pop - Escova de vapor de 1300 W com saída de vapor de até 20 g/min que passa a roupa e purifica, elimina pelos, cabeças reversíveis, design para viagem, cor verde. Ver na Amazon

Intercomunicador de Vídeo Ring Intercomunicador de Vídeo Ring (versão 2025, última geração) Torne o seu intercomunicador mais inteligente Transmissão de vídeo, chaves virtuais e acesso remoto Instalação fácil. Ver na Amazon

Huawei Watch GT 5 46 mm Huawei Watch GT 5 46mm Smartwatch, silhueta com design sofisticado, nova experiência de corrida e ciclismo, pagamento NFC, rastreamento de saúde, 14 dias de duração da bateria, iOS e Android, preto. Ver na Amazon

Aspirador de água tapeçaria BISSELL SpotClean ProHeat, Aspirador de água tapeçaria, máquina de lavar aspirador com tecnologia HeatWave, limpador de líquidos para tapetes, tapeçaria, sofá, carros e mais, motor potente de 330 W. Ver na Amazon

Samsung Galaxy Watch8 40 mm Samsung Galaxy Watch8, 40 mm, LTE, Galaxy AI, Smartwatch, processador de 3 NM, assistente de saúde e sono, acompanhamento desportivo, garantia de 3 anos + 1 ano extra, cinzento-escuro. Ver na Amazon

DJI Mini 4K DJI Mini 4K, drone com câmara 4K UHD para adultos, menos de 249g, estabilização em 3 eixos, transmissão de vídeo a 10 km, retorno automático, 1 bateria para um tempo máximo de voo de 31 min. Ver na Amazon

Apple AirPods 4 Apple AirPods 4 com cancelamento ativo de ruído, auscultadores sem fios, Bluetooth, áudio adaptativo, modo de som ambiente, áudio espacial personalizado, estojo de carregamento USB-C e carregamento. Ver na Amazon

Samsung Galaxy Tab A11+ 128 GB Samsung Galaxy Tab A11+ 128GB, tablet com IA, ecrã de 11" com 90 Hz, 6 GB de memória, altifalantes quádruplos Dolby, garantia do fabricante 3 anos + 1 ano extra, cinzento. Ver na Amazon

Amazon Kindle Paperwhite Amazon Kindle Paperwhite (última geração) O Kindle mais rápido até agora, com um novo ecrã antirreflexo e semanas de autonomia. 16 GB Sem anúncios Preto. Ver na Amazon

Google Pixel Watch 4 45 mm Google Pixel Watch 4 (45 mm) - Smartwatch Android com Seguimento da Saúde e do Estado Físico e Ajuda de Gemini - Caixa de Alumínio em Cor Preto Mate - Bracelete Desportiva em obsidiana - Wi-Fi. Ver na Amazon

Samsung Galaxy S25 Edge 512 GB Samsung Galaxy S25 Edge 512GB Telefone Móvel Fino com IA, Galaxy AI, 12GB RAM, Câmara 200MP, Bateria de Longa Duração, Garantia do Fabricante 3 Anos + 1 Extra, Cor Titânio Prata. Ver na Amazon

Google Pixel 10 Google Pixel 10 - Smartphone Android livre com Gemini, câmara traseira tripla avançada, bateria de mais de 24 horas e ecrã Actua de 6,3" - Índigo, 256 GB. Ver na Amazon