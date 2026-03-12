A primavera já chegou à Amazon: estes gadgets estão com ótimos descontos!
A decorrer deste 10 de março até ao dia 16, a Festa de Ofertas de Primavera da Amazon é sempre montra de boas oportunidades. Se estava de olho em algum gadget, esta pode ser uma boa altura para adquiri-lo.
Como é habitual, a Amazon antecipou a primavera e tem a decorrer um verdadeiro festival de oportunidades. Nesta altura, uma boa pesquisa pode resultar em ótimos negócios, uma vez que há descontos em várias categorias.
De produtos essenciais do dia a dia que pode valer a pena espreitar, até aos gadgets mais caros, esta altura de promoções é o momento ideal para adquirir aquele equipamento que está há meses na sua lista de necessidades ou de favoritos.
Espreite os bons descontos que encontrámos na Amazon:
Anker Carregador
Anker Carregador USB-C de carregamento rápido de 65 W (Nano II), com 3 portas PPS, carregador compacto e potente.
Rowenta Pure Pop
Rowenta Pure Pop - Escova de vapor de 1300 W com saída de vapor de até 20 g/min que passa a roupa e purifica, elimina pelos, cabeças reversíveis, design para viagem, cor verde.
Intercomunicador de Vídeo Ring
Intercomunicador de Vídeo Ring (versão 2025, última geração) Torne o seu intercomunicador mais inteligente Transmissão de vídeo, chaves virtuais e acesso remoto Instalação fácil.
Huawei Watch GT 5 46 mm
Huawei Watch GT 5 46mm Smartwatch, silhueta com design sofisticado, nova experiência de corrida e ciclismo, pagamento NFC, rastreamento de saúde, 14 dias de duração da bateria, iOS e Android, preto.
Aspirador de água tapeçaria
BISSELL SpotClean ProHeat, Aspirador de água tapeçaria, máquina de lavar aspirador com tecnologia HeatWave, limpador de líquidos para tapetes, tapeçaria, sofá, carros e mais, motor potente de 330 W.
Samsung Galaxy Watch8 40 mm
Samsung Galaxy Watch8, 40 mm, LTE, Galaxy AI, Smartwatch, processador de 3 NM, assistente de saúde e sono, acompanhamento desportivo, garantia de 3 anos + 1 ano extra, cinzento-escuro.
DJI Mini 4K
DJI Mini 4K, drone com câmara 4K UHD para adultos, menos de 249g, estabilização em 3 eixos, transmissão de vídeo a 10 km, retorno automático, 1 bateria para um tempo máximo de voo de 31 min.
Apple AirPods 4
Apple AirPods 4 com cancelamento ativo de ruído, auscultadores sem fios, Bluetooth, áudio adaptativo, modo de som ambiente, áudio espacial personalizado, estojo de carregamento USB-C e carregamento.
Samsung Galaxy Tab A11+ 128 GB
Samsung Galaxy Tab A11+ 128GB, tablet com IA, ecrã de 11" com 90 Hz, 6 GB de memória, altifalantes quádruplos Dolby, garantia do fabricante 3 anos + 1 ano extra, cinzento.
Amazon Kindle Paperwhite
Amazon Kindle Paperwhite (última geração) O Kindle mais rápido até agora, com um novo ecrã antirreflexo e semanas de autonomia. 16 GB Sem anúncios Preto.
Google Pixel Watch 4 45 mm
Google Pixel Watch 4 (45 mm) - Smartwatch Android com Seguimento da Saúde e do Estado Físico e Ajuda de Gemini - Caixa de Alumínio em Cor Preto Mate - Bracelete Desportiva em obsidiana - Wi-Fi.
Samsung Galaxy S25 Edge 512 GB
Samsung Galaxy S25 Edge 512GB Telefone Móvel Fino com IA, Galaxy AI, 12GB RAM, Câmara 200MP, Bateria de Longa Duração, Garantia do Fabricante 3 Anos + 1 Extra, Cor Titânio Prata.
Google Pixel 10
Google Pixel 10 - Smartphone Android livre com Gemini, câmara traseira tripla avançada, bateria de mais de 24 horas e ecrã Actua de 6,3" - Índigo, 256 GB.
Creality Impressora 3D
Creality Impressora 3D K1C cinzento, impressora 3D, 600 mm/s, impressão rápida, com câmara AI, nivelamento automático, extrusora robusta, 220 x 220 x 250 mm.