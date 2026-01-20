OPPO lança auriculares Enco X3s: cancelamento de ruído e afinação de som por 129,99 euros

Os novos auriculares Enco X3s da OPPO combinam cancelamento avançado de ruído e qualidade de som afinada pela Dynaudio. Pensados para uso diário em ambientes ruidosos, já estão disponíveis, em Portugal, por 129,99 euros.

Marca líder em inovação de dispositivos inteligentes a nível mundial, a OPPO acaba de anunciar os seus mais recentes auriculares, os Enco X3s, em Portugal.

Com um sistema de cancelamento de ruído com três microfones por auricular, combinado com processamento de áudio em tempo real, os OPPO Enco X3s introduzem uma redução de ruído de voz líder na indústria, juntamente com um Novo Modo Adaptativo que ajusta o cancelamento de ruído e a transparência para se adaptar aos diferentes ambientes do utilizador.

No que diz respeito à música, a Afinação de Som pela Dynaudio oferece uma clareza vocal notável, precisão sonora e imersão auditiva para uma experiência mais natural e autêntica.

Cancelamento de ruído de referência para um maior foco

Através de um sistema avançado de cancelamento ativo de ruído (em inglês, ANC) com três microfones em cada auricular, os OPPO Enco X3s conseguem uma redução massiva de até 55dB do ruído externo, abrangendo uma gama de frequências ultra-ampla de 5500 Hz.

Com uma redução significativamente melhorada nas frequências médias, os OPPO Enco X3s oferecem um desempenho de ANC de topo.

Graças às melhorias nos algoritmos ANC e na geração dinâmica de curvas de redução de ruído em tempo real, os auriculares introduzem, também, o ANC Dinâmico em Tempo Real, segundo a OPPO, proporcionando cancelamento de ruído melhorado em ambientes, como comboios e aviões.

Os resultados dos testes mostram que os OPPO Enco X3s alcançam um dos melhores desempenhos de cancelamento de ruído na gama de frequências de 50–3000 Hz, isto é a das vozes humanas.

Ao contrário da tecnologia tradicional de cancelamento de ruído, que utiliza curvas de redução de ruído fixas para todos os ambientes, os OPPO Enco X3s apresentam um Modo Adaptativo que ajusta o nível de cancelamento de ruído com base no som ambiente.

Ao introduzir um canal de áudio adicional, separado do caminho padrão de redução de ruído, este modo proporciona uma definição de transparência mais natural e eficaz.

Os três microfones melhoram ainda mais a redução de ruído em ambientes ventosos e ruidosos, podendo eliminar eficazmente o ruído ambiente quando combinados com o modo de redução de ruído em chamadas alimentado por Inteligência Artificial da OPPO, permitindo chamadas claras, mesmo com velocidades de vento de até 20 km/h.

Áudio ao vivo de classe mundial com afinação pela Dynaudio

Em colaboração com a Dynaudio, empresa dinamarquesa pioneira no segmento áudio, a OPPO trouxe uma nova inspiração à qualidade sonora dos OPPO Enco X3s, criando uma experiência auditiva sem igual.

O modo exclusivo Dynaudio incorpora um perfil de som afinado pelos engenheiros da marca para reproduzir fielmente a pureza sonora que lhe é característica.

Com um som autêntico e imersivo, os novos modos oferecem uma experiência acústica mais natural e realista, transportando os ouvintes para o centro das atuações ao vivo.

Para outros géneros musicais e preferências de áudio, os OPPO Enco X3s apresentam também três modos de som selecionados - Ultimate Sound, Pure Vocals e Thundering -, para que os utilizadores possam sempre encontrar o som ideal para qualquer estilo ou estado de espírito.

Para tirar o máximo partido da afinação profissional, a OPPO introduziu diversas inovações de hardware nos OPPO Enco X3s.

Os Drivers Dinâmicos Duplos em cada auricular simulam sistemas de áudio de alta gama, utilizando drivers dinâmicos independentes para diferentes gamas de frequência.

O resultado é um áudio com graves mais profundos e suaves, juntamente com agudos mais detalhados e fluidos.

O design coaxial integrado do driver melhora a precisão da reprodução sonora e a distância máxima de excursão do driver, proporcionando um desempenho de graves superior e áudio com qualidade de concerto, independentemente do local onde o utilizador esteja a utilizar os auriculares.

Para uma clareza sonora superior, os OPPO Enco X3s incluem um DAC dedicado para cada unidade de driver, permitindo o processamento independente de frequências altas e baixas sem interferência de sinal.

A tecnologia proprietária de reverberação artificial oferece ainda áudio omnidirecional, imersivo e ao nível de cinema, mesmo quando emparelhado com dispositivos de terceiros.

Um par de auriculares para todos os momentos da vida

Desde a compatibilidade com Bluetooth 5.4 até ao Modo de Jogo dedicado e à Tradução IA, os OPPO Enco X3s estão repletos de funcionalidades que fazem deles a escolha ideal para qualquer situação.

Graças ao Bluetooth 5.4 e ao Smart Bluetooth, as ligações entre os OPPO Enco X3s e outros dispositivos são mais rápidas e fiáveis do que nunca.

Além disso, com suporte para LHDC 5.0, os ouvintes podem desfrutar de áudio de alta resolução e mergulhar nos detalhes das suas músicas favoritas.

Quando emparelhados com telemóveis OPPO, a Tradução IA pode ser utilizada para realizar tradução ao vivo e presencial em mais de 20 idiomas diferentes, ajudando a ultrapassar barreiras de comunicação.

Os OPPO Enco X3s são compatíveis com a maioria dos principais dispositivos inteligentes. Os utilizadores de dispositivos que não sejam OPPO ou OnePlus podem descarregar a aplicação HeyMelody para acederem facilmente às funcionalidades dos OPPO Enco X3s.

Construídos com fiabilidade para o dia a dia

Com um peso de apenas 4,7g por auricular, os OPPO Enco X3s combinam conforto ultraleve com resistência à água e poeira IP55, tornando-os adequados para utilização durante todo o dia e em qualquer ambiente.

A autonomia da bateria é notável, com a OPPO a prometer até 11 horas de reprodução de música (AAC, com ANC desligado) com uma única carga e até 45 horas no total com a caixa.

Disponibilidade

Os OPPO Enco X3s já estão disponíveis, em Portugal, com o PVP recomendado de 129,99 euros.