Bose SoundLink Plus: potência inconfundível, num novo formato

A Bose apresenta a mais recente adição à família SoundLink: a nova Bose SoundLink Plus, uma coluna portátil que alia o desempenho sonoro à versatilidade de um design mais compacto. A nova coluna chega com potência e resistência para estar em qualquer lugar e em qualquer momento.

Se procura uma coluna portátil potente, compacta e sempre pronta para a ação, a Bose tem uma proposta à sua medida: a nova Bose SoundLink Plus. Com dimensões suficientes para garantir graves poderosos e, ainda assim, fácil de transportar, esta coluna oferece um som intenso e envolvente, aliado a um design robusto e preparado para tudo.

Potência portátil e à prova de tudo

Com um equilíbrio perfeito entre tamanho e qualidade de som, a Bose SoundLink Plus foi desenvolvida para oferecer graves profundos e som envolvente, sem o peso de uma coluna de maiores dimensões.

Ideal para encontros com amigos, viagens ou festas improvisadas, esta coluna cabe facilmente numa mochila e transforma qualquer espaço numa pista sonora.

A SoundLink Plus foi feita para durar e acompanhar qualquer aventura. Tem certificação IP67, o que significa que é resistente à água, ao pó, a quedas e até à ferrugem.

A estrutura em aço com acabamento em pó e os detalhes em silicone garantem durabilidade sem comprometer o conforto nem o design.

Com até 20 horas de autonomia, a SoundLink Plus está sempre pronta para mais uma música. E, se precisar, pode ainda carregar o seu telemóvel através da entrada USB-C, sem interromper o som.

Ligação sem falhas e som personalizável

Graças ao Bluetooth 5.3, o emparelhamento é simples, rápido e estável. A coluna guarda até oito dispositivos e permite ajustar os níveis de graves, médios e agudos diretamente na app Bose, através da função de equalização personalizada (Adjustable EQ).

Além disso, permite potencializar a experiência sonora com os modos:

Stereo Mode: duas colunas SoundLink Plus ligadas para um som equilibrado entre canais.

Party Mode: som poderoso e sincronizado em vários altifalantes compatíveis da Bose.

Ecossistema Bose

A SoundLink Plus da Bose é compatível com Bose SimpleSync, permitindo emparelhar com earbuds ou colunas inteligentes para ver televisão sem incomodar ninguém, com controlo de volume independente.