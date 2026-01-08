TCL WiFi Router BE36: Wi-Fi 7 até 3,6 Gbps e cobertura alargada

A TCL aproveitou a CES 2026, em Las Vegas, para apresentar a sua mais recente solução de conectividade doméstica: o TCL WiFi Router BE36.

Trata-se de um router Mesh com Wi-Fi 7, desenvolvido para responder às exigências das casas modernas, cada vez mais recheadas de dispositivos ligados à Internet.

Com o crescimento do teletrabalho, do streaming em alta definição e das casas inteligentes, ter uma rede rápida, estável e fácil de gerir deixou de ser um luxo... é uma necessidade. É precisamente aqui que a TCL quer marcar a diferença.

Wi-Fi 7 até 3,6 Gbps e cobertura alargada

O TCL WiFi Router BE36 oferece Wi-Fi 7 dual-band com velocidades até 3,6 Gbps, garantindo largura de banda suficiente para tarefas exigentes como streaming 4K/8K, jogos online ou videoconferências sem falhas.

Para melhorar o alcance do sinal, o router recorre a uma configuração 3T3R (2ss) na banda dos 5 GHz, permitindo manter ligações fortes mesmo a maiores distâncias. Segundo a TCL, esta solução é capaz de suportar até 512 dispositivos ligados em simultâneo, ideal para casas com muitos equipamentos IoT, smartphones, televisões e eletrodomésticos inteligentes.

Tecnologia Mesh para acabar com zonas sem Wi-Fi

Um dos grandes destaques do BE36 é o suporte para EasyMesh R6, que permite ligar vários routers entre si e criar uma rede Mesh totalmente integrada. Na prática, isto significa cobertura Wi-Fi em toda a casa, sem quebras de sinal ou zonas mortas.

A gestão da rede é feita de forma centralizada através de uma aplicação, facilitando a configuração e o controlo da rede, mesmo em casas grandes ou edifícios com vários pisos.

Porta 2.5GbE para quem precisa de mais desempenho

Além da ligação sem fios, o TCL WiFi Router BE36 inclui uma porta Ethernet 2.5GbE, pensada para equipamentos que exigem maior estabilidade e largura de banda, como PCs, consolas ou servidores domésticos.

Disponibilidade

O TCL WiFi Router BE36 deverá chegar à Europa a partir do primeiro trimestre de 2026. O preço será anunciado mais perto da data de lançamento.