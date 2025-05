Blackview lança dois novos dispositivos com IA: smartphone BL7000 e tablet MEGA 8

A Blackview acaba de apresentar dois novos produtos de referência que reforçam o seu posicionamento na inovação tecnológica orientada para inteligência artificial e desempenho de topo. O smartphone robusto BL7000 e o tablet MEGA 8, concebidos para utilizadores exigentes, integram os mais avançados modelos de IA do momento e prometem redefinir a experiência dos utilizadores em mobilidade.

Blackview BL7000: o primeiro smartphone rugged 5G com IA de topo

A Blackview lançou oficialmente o BL7000, o primeiro smartphone robusto 5G com integração de modelos de inteligência artificial de última geração.

Desenvolvido para aventureiros, profissionais em ambientes exigentes e utilizadores que procuram tecnologia de ponta, o BL7000 combina experiências avançadas de IA, desempenho de nível flagship e durabilidade de padrão militar.

No centro do BL7000 está o Doke AI 2.0, impulsionado por três dos modelos de IA mais avançados: DeepSeek-R1, GPT-4o mini e Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental. O dispositivo oferece uma experiência de utilização fluida e baseada em voz, com reconhecimento por impressão vocal para comandos seguros e privados, além de execução entre apps com um só comando. Esta nova geração de IA oferece interações mais inteligentes, divertidas e ajustadas a diferentes cenários de utilização.

Inclui ainda quatro aplicações Doke AI desenvolvidas pela própria marca:

Hi Doki – assistente de voz com raciocínio profundo e contextual

– assistente de voz com raciocínio profundo e contextual ImageX – edição de fotografia a nível profissional

– edição de fotografia a nível profissional VidGen – edição de vídeo com qualidade cinematográfica

– edição de vídeo com qualidade cinematográfica Soundle – criação musical inteligente

O desempenho não foi deixado ao acaso: com processador MediaTek Dimensity 6300 de 6nm e motor Hyper Engine, o BL7000 conta com até 24GB de RAM e 256GB de armazenamento interno, expansível até 2TB. A fluidez nas tarefas mais exigentes — como jogos, multitarefa e utilização intensiva de IA — está garantida.

O ecrã de 6,78" com resolução FHD+ 2.4K apresenta uma taxa de atualização inteligente de 120Hz, brilho de 750 nits e proteção Corning Gorilla Glass 5. Suporta ainda modos de proteção ocular e um Glove Mode 2.0 otimizado para utilização com luvas. A bateria de 7500mAh, com gestão inteligente e carregamento rápido de 33W, assegura um dia inteiro de utilização sem preocupações.

Na vertente fotográfica, o Blackview BL7000 redefine o que se espera de um smartphone robusto: câmara principal de 50MP (Samsung JN1), câmara de visão noturna de 20MP e câmara frontal de 32MP, permitindo capturas impressionantes e gravação de vídeo em 2K, com suporte de IA integrada para maximizar a criatividade.

Construído para resistir aos ambientes mais exigentes, o BL7000 cumpre (e supera) as certificações IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Sobrevive a quedas de até 2 metros graças à estrutura em liga de alumínio aeronáutico, moldagem dupla, membranas impermeáveis e amortecedores nos cantos. O material PC+GF/TPU oferece uma resistência a quedas até 150% superior à média do mercado.

Blackview BL7000

Blackview MEGA 8: o primeiro tablet AI de 13" chega com tudo incluído

A Blackview apresentou também o MEGA 8, o primeiro tablet de 13" com integração total de inteligência artificial de última geração.

O dispositivo foi criado para responder às necessidades de produtividade, aprendizagem e entretenimento em ecrã grande, sem comprometer o desempenho, a portabilidade ou a autonomia.

O MEGA 8 integra três poderosos modelos de IA — DeepSeek R1, ChatGPT-4o mini e Gemini AI 2.0 — e tira o máximo partido do sistema DokeOS_P 4.1 baseado no Android 15. Através da tecnologia de reconhecimento por impressão vocal, é possível controlar apps como Gmail, YouTube ou WhatsApp com um simples comando de voz. O tablet inclui também as mesmas quatro aplicações de IA que o BL7000, de uso exclusivo: Hi Doki, ImageX, VidGen e Soundle.

O ecrã FHD+ de 13" é o maior alguma vez lançado pela marca, oferecendo mais 13% de área útil face a tablets convencionais. É certificado pela TÜV SÜD por baixa emissão de luz azul e compatível com Widevine L1, garantindo streaming HD. O sistema de som inclui quatro altifalantes Smart-K estéreo para uma experiência cinematográfica.

A bateria de 11000mAh proporciona até 20 horas de utilização diária ou 1416 horas em standby. Em termos de produtividade, o MEGA 8 conta com o modo PC 2.0, ecrã dividido (Split-Screen 2.0) e suporte para teclado e rato sem fios, transformando-se num verdadeiro portátil com ecrã tátil.

Na fotografia, o tablet não fica atrás: câmara traseira SONY® IMX362 de 50MP com IA e reconhecimento de objetos via Google Lens, além de câmara frontal de 13MP otimizada para videochamadas em ambientes de pouca luz.

Internamente, inclui um processador Unisoc T620 octa-core a 2.2GHz, 36GB de RAM (12GB físicos + 24GB em expansão) e 512GB de armazenamento interno, expansível até 2TB. Com a tecnologia Atomized Memory 2.0, a abertura de aplicações é até 28% mais rápida.

O melhor? O Blackview MEGA 8 inclui gratuitamente três acessórios: película protetora de vidro temperado, capa de proteção e caneta stylus.

Blackview MEGA 8

Preço e disponibilidade dos BL7000 e MEGA 8

Estes dispositivos chegam hoje ao mercado, estando disponíveis globalmente a partir da loja oficial no AliExpress. O preço de lançamento do smartphone BL7000 é de cerca de 197€ (IVA incluído) e do tablet MEGA 8 é de cerca de 218€ (IVA incluído). O desconto de lançamento é válido durante a primeira semana, até dia 18 de maio.