“Não tentem invadir os nossos próprios sistemas”. Renault não quer o CarPlay Ultra

Corria o ano de 2022 e a Apple, ainda concentrada no desenvolvimento de um automóvel próprio, que acabaria por cancelar, apresentou o CarPlay Ultra como um novo sistema de infoentretenimento, mais avançado que o CarPlay tradicional, oferecendo controlo direto sobre funções do veículo. Bastaria ter um iPhone e um carro compatível. E foi precisamente este último ponto que se revelou fatal. Agora, a Renault e mais quatro fabricantes bateram com a porta!

Já passaram três anos desde o anúncio e nenhum dos fabricantes envolvidos o adotou. Alguns confirmaram modelos com CarPlay Ultra para este ano, mas são ainda promessas.

Um relatório recente do Financial Times revela que estes fabricantes são, em grande parte, os responsáveis pelos atrasos.

Cronologia de uma promessa por cumprir

O novo CarPlay Ultra foi apresentado na WWDC de junho de 2022. A ideia era revolucionar o painel de instrumentos dos automóveis, ocupando-o com widgets típicos do iPhone, mas adaptados ao contexto automóvel.

Funções como controlo do ar condicionado, pressão dos pneus ou alertas de portas abertas são exemplos das funcionalidades prometidas. Falamos no futuro porque nada do que foi prometido se concretizou até agora.

O que foi mostrado na altura era apenas uma antevisão, sem nome oficial de “Ultra”. A Apple prometeu mais novidades no ano seguinte e, embora em cima da hora, cumpriu: em dezembro de 2023, a Porsche e a Aston Martin confirmaram os primeiros veículos com o novo CarPlay para 2024. A promessa, no entanto, não se concretizou.

2024 avançou sem novidades, para além do que fora já mencionado por estes dois fabricantes. A Apple e os restantes parceiros mantiveram silêncio. Assim surgiu a primeira promessa falhada: nenhum modelo anunciado chegou ao mercado.

CarPlay Ultra já existe, mas é como se não existisse

Há pouco mais de um mês, a Aston Martin, uma das marcas que havia prometido o sistema, anunciou finalmente a sua integração. Mas com limitações: o CarPlay Ultra é compatível com os modelos DB12, Vantage, Vanquish e DBX 707 — apenas nos EUA e no Canadá.

A chegada ao Reino Unido e restante Europa está prevista para o próximo ano, embora, dada a experiência, seja de esperar mais atrasos.

Considerando que os modelos mais acessíveis da Aston Martin custam acima de 130.000 euros, é evidente que o CarPlay Ultra está atualmente orientado para o segmento de luxo. Mas este não é um problema exclusivo da marca — nem da Apple.

Quando a Apple anunciou o novo sistema, garantiu que também chegaria a fabricantes com modelos mais acessíveis. Além das marcas de luxo como Audi, Jaguar ou Mercedes-Benz, há outras como Renault, Ford ou Nissan, cujo portefólio é mais abrangente e onde faria sentido incluir o CarPlay Ultra.

Renault e outro fabricantes rompem com a Apple

Segundo o Financial Times, vários fabricantes decidiram romper os seus acordos com a Apple. Audi, Mercedes-Benz, Polestar, Renault e Volvo abandonaram o projeto e, para já, não planeiam adotar o sistema. Esta decisão pode mudar no futuro, mas não parece ser o rumo atual.

O motivo? Estes fabricantes consideram que o CarPlay Ultra “excede” as suas funções. Fontes da Renault afirmam mesmo que se trata de uma tentativa da Apple de “invadir os seus próprios sistemas”. Uma opinião legítima, mas também incoerente, dado que desde o início se conheciam os detalhes do CarPlay Ultra — mesmo na altura da assinatura dos acordos.

Lê-se nas entrelinhas que muitos destes fabricantes estão a investir no desenvolvimento dos seus próprios sistemas. Apesar de o CarPlay Ultra ser apenas opcional — coexistindo com os sistemas nativos —, alguns poderão vê-lo como uma ameaça.

Curiosamente, a própria Renault firmou recentemente um acordo com a Google e a Qualcomm para desenvolver os seus sistemas, o que poderá configurar um conflito de interesses.

Neste momento, o futuro do CarPlay Ultra está em risco. A Apple terá de procurar novos parceiros ou renegociar os termos existentes. O que é certo é que, face ao panorama atual e aos sucessivos atrasos, este está a tornar-se num dos lançamentos mais complexos da história recente da Apple.