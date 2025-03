Análise Huawei FreeClip: os auriculares mais confortáveis com tecnologia open-ear

Ir além do óbvio e desenvolver produtos que desafiem as conceções a que os consumidores estão habituados não é para qualquer marca, por ser uma jogada arriscada. Contudo, a Huawei procurou fazê-lo, combinando a qualidade tecnológica que lhe conhecemos com um design inovador. Depois de muita música, podcasts, e vídeos curtos e longos, falamos-lhe da nossa experiência com os Huawei FreeClip - na versão Rose Gold.

Após conhecermos os Huawei FreeClip, tivemos oportunidade de testar uma versão melhorada do equipamento, em Rose Gold.

Segundo a Huawei, além da nova cor, esta versão do dispositivo chegou com novas funcionalidades inteligentes para uma utilização ainda mais prática e cómoda.

Com esta proposta open-ear, a Huawei adota uma abordagem diferente relativamente aos seus modelos de auricular anteriores.

Não tendo um design intra-auricular, os FreeClip não são inseridos no canal auditivo e seguram-se por via da C-Bridge, um acessório flexível que fixa os auriculares à orelha.

A par da tecnologia que carrega, esta solução diferenciadora pode ser ideal para um largo leque de utilizadores.

Especificações dos Huawei FreeClip Dimensões dos auriculares : 26,70 x 22,00 x 25,30 mm

: 26,70 x 22,00 x 25,30 mm Dimensões da caixa de carregamento : 59,70 x 51,95 x 27,35 mm

: 59,70 x 51,95 x 27,35 mm Peso de cada auricular : 5,6 g

: 5,6 g Peso da caixa de carregamento : 44,5 g

: 44,5 g Sensores : Sensor VPU/sensor IMU/sensor Hall/sensor CAP

: Sensor VPU/sensor IMU/sensor Hall/sensor CAP Conectividade : Bluetooth 5.3

: Bluetooth 5.3 Bateria dos auriculares : 55 mAh (valor mínimo cada)

: 55 mAh (valor mínimo cada) Bateria da caixa de carregamento : 510 mAh (valor mínimo)

: 510 mAh (valor mínimo) Duração da bateria : 8 horas (após um carregamento completo) e 36 horas (quando utilizada a caixa de carregamento)

: 8 horas (após um carregamento completo) e 36 horas (quando utilizada a caixa de carregamento) Carregamento com fios : USB-C

: USB-C Carregamento sem fios : aprox. 2 W

: aprox. 2 W Certificação dos auriculares : IP54 (resistente a salpicos, água, suor e poeira)

: IP54 (resistente a salpicos, água, suor e poeira) Formatos de áudio : SBC, AAC, L2HC e LC3

: SBC, AAC, L2HC e LC3 Cores: Rose Gold, Bege, Lilás e Preto

Na caixa

Dentro da caixa, assinada pela Huawei, chegam os auriculares FreeClip e a caixa de carregamento, juntamente com um cabo USB Tipo-A para USB Tipo-C e dois manuais: Informações de Garantia e Quick Star Guide.

Design, construção e conforto dos Huawei FreeClip

Com um histórico relativamente grande, já é seguro dizer que a Huawei não desilude em matéria de design. Neste caso, os FreeClip não são exceção - apesar de o acabamento brilhante dos auriculares ser dispensável.

A marca criou um auricular que envolve a orelha do utilizador por via de uma haste confortavelmente flexível - a C-Bridge. O elemento esférico do auricular, a Acoustic Ball, posiciona-se na parte da frente da orelha e o elemento mais largo, o Comfort Bean, posiciona-se na parte de trás, segurando perfeitamente o dispositivo.

Apesar de ter inicialmente pensado que os auriculares seriam chunky, demasiado volumosos e robustos, a verdade é que, uma vez na orelha, são visualmente discretos.

Além disso, os 5,6 gramas de cada auricular tornam-nos surpreendentemente leves, sendo impercetíveis e não exercendo qualquer pressão na orelha, mesmo depois de algumas horas de uso.

De facto, aquele desconforto e até dor que por vezes associamos às longas horas de utilização de auriculares não são um problema com os FreeClip.

Não representando necessariamente um problema, importa ressalvar que utilizadores com o cabelo mais comprido - e solto - vê-lo-ão, por vezes, a prender-se na C-Bridge.

Além de assegurarem conforto, por estarem preparados para se adaptarem à maioria das orelhas, a construção deste modelo de auricular open-ear permite que o dispositivo não entre na orelha, sendo mais higiénico do que as alternativas tradicionais.

Relativamente à caixa de carregamento, também em Rose Gold, trata-se de um estojo compacto e discreto. O único problema que destaco são os potenciais riscos, dado o seu acabamento mate.

Além de um botão de emparelhamento dos auriculares, integrado do lado direito, a caixa conta com uma luz LED, na parte da frente, que indica o estado da bateria do equipamento: verde para mais de 75%; amarelo para entre 25% e 75%, e vermelho para abaixo de 25%.

Controlos

Tornando-se ainda mais práticos, os FreeClip podem ser controlados por gestos, facilitando alguns mecanismos, através do toque na Acoustic Ball, na C-Bridge ou no Comfort Bean.

Esta personalização é conseguida dentro da aplicação Huawei AI Life, sobre a qual lhe falamos adiante.

Apesar de responsivos, os gestos têm de ser feitos de forma assertiva. Ou seja, da nossa experiência, quando o toque no auricular é leve, o comando não é respondido, exigindo mais força - especialmente nos comandos dados por via da C-Bridge.

Posteriormente, deverá ficar disponível a possibilidade de atender e rejeitar chamadas, acenando e abanando a cabeça, respetivamente. Apesar de não termos conseguido testar, pode ser útil, em vários contextos, especialmente naqueles em que estamos longe do smartphone.

Qualidade do som dos Huawei FreeClip

Curiosamente, os Huawei FreeClip podem ser usados em qualquer orelha, uma vez que os canais de áudio são autoadaptáveis.

🔊 Caso troquemos os auriculares de orelha, ele readaptam-se e é ouvido um sinal sonoro que alerta para essa readaptação.

Pela sua tecnologia open-ear, os FreeClip permitem prestar atenção às alterações do som ambiente, ao mesmo tempo que mergulhamos na música ou no conteúdo de áudio que queremos ouvir.

Esta particularidade é especialmente útil para a prática de exercício físico no exterior, por exemplo, pois não nos desliga completamente do contexto e assegura maior segurança.

Os FreeClip foram uma companhia muito competente em caminhadas e mostraram ser capazes de sobreviver a corridas leves, bem como a exercício físico.

Por serem tão leves, tornam a utilização muito confortável, especificamente nestes contextos, em que procuramos equipamentos que confiram comodidade.

Com a Acoustic Ball repleta de tecnologia pertinente, os auriculares proporcionam sons nítidos, sem zumbidos ou interrupções - mesmo a mais de 10 metros do dispositivo conectado. Quando a bateria está abaixo dos 20%, contudo, acontecem breves falhas de áudio.

Aprovados para podcasts e vídeos com o áudio constante, sem grandes oscilações e floreados, o som é, também, aceitável quando falamos de música, considerando a tecnologia open-ear e as perdas de som que esperávamos.

A Huawei assegurou - e bem - que a fuga de som é minimizada por via de um sistema de ondas sonoras invertidas incorporado na Acoustic Ball, permitindo que os sons sejam transmitidos com precisão para o canal auditivo. Desta forma, a experiência de audição é individualizada.

Ainda assim, por se tratarem de auriculares com tecnologia open-ear, a qualidade do som é comprometida em ambientes verdadeiramente ruidosos.

No sentido de atenuar essa diferença, a Huawei recomenda que os auriculares sejam ajustados consoante o contexto:

De facto, embora a diferença não seja colossal, a qualidade do som melhora, após o ajuste, especialmente em locais barulhentos, como um metro.

Por aproximar o altifalante do canal auditivo, o ajuste oferece um som mais nítido, mesmo em locais pouco ou nada ruidosos.

De ressalvar que, com o volume dos auriculares médio-alto (70%), aqueles que estão perto de nós ouvem o que estamos a ouvir com alguma clareza.

Qualidade do microfone

A Huawei promete chamadas nítidas com um sistema de microfone que funciona em conjunto com um algoritmo de rede neural profunda multicanal, visando distinguir eficazmente as vozes dos ruídos ambientes.

Não sendo estupenda, a qualidade do microfone é aceitável para chamadas, por exemplo. Em chamadas de vídeo, relataram ouvir-nos "bem, mas um pouco baixo".

A conexão é, também, competente: apesar das breves perdas de áudio, estas não são frequentes e não impactam significativamente o fluxo da conversa.

Conectividade

Para conectar os auriculares a dispositivos como smartphones ou PC, o botão da caixa de carregamento deve ser pressionado continuamente, com os auriculares inseridos e a tampa aberta. O processo é semelhante ao de outros dispositivos Bluetooth. A conexão é estável, no geral.

Aplicação Huawei AI Life

Apesar de ser possível utilizar os auriculares de forma independente, como qualquer outro dispositivo que se conecta via Bluetooth, usá-los com a aplicação Huawei AI Life assegura mais funcionalidades e, claro, maior personalização.

Caso não esteja disponível na loja de aplicações do seu smartphone, a Huawei marcou a caixa dos auriculares com um código QR que redireciona para a app, de modo a facilitar o processo.

Conforme já mostrámos acima, na aplicação, podemos personalizar os controlos por gestos, adaptando os FreeClip às nossas necessidades específicas.

Além disso, como encontramos noutras soluções de auriculares, podemos personalizar o som, entre os seguintes modos: Predefinido; Elevar; Aumentar agudos e Vozes.

Apesar de a lista ser curta, destaque para o modo Vozes, que as torna ligeiramente mais nítidas.

Por via da aplicação é, também, possível localizar cada um dos auriculares, através de um som agudo.

Não precisámos desta funcionalidade, durante os testes, mas é pertinente, sendo o som relativamente alto.

Além de mostrar o estado da bateria dos auriculares e da caixa de carregamento, e de assegurar atualizações de firmware, a aplicação possibilita a (des)ativação da autoadaptabilidade dos auriculares e do aumento automático do volume em ambientes ruidosos.

Uma funcionalidade que cremos ser pertinente, ainda que a Huawei ressalve que pode, ocasionalmente, falhar, é a deteção de queda: se um dos auriculares que estamos a utilizar cair, recebemos um aviso através de um sinal sonoro no outro auricular, bem como uma notificação no telemóvel.

Apesar de esta funcionalidade ter falhado, durante os nossos testes, é possível que o facto de terem sido quedas propositadas tenha interferido. Ainda que não tenhamos precisado de testá-la, realmente, uma vez que os auriculares acomodam-se de forma bastante segura, é um recurso pertinente.

Segundo a Huawei, os FreeClip podem ainda ser conectados a dois dispositivos, como telemóveis, tablets, PC ou smartwatches, sendo possível alternar entre eles sem interromper o som, independentemente de o dispositivo estar a funcionar no iOS, Android ou Windows.

Aparentemente, esta possibilidade de dual connect não está disponível no iOS, pelo que tivemos de testá-la recorrendo a um dispositivo Android - isto é um senão para os utilizadores do sistema operativo. Uma vez conectados a um Samsung A53, foi efetivamente possível alternar entre o smartphone e o PC, assim como com o iPhone, de forma muito fluída.

Com vários dispositivos adicionados ao Centro de ligações, compilando os equipamentos aos quais conectamos os auriculares, é possível definir um preferido, aquele ao qual os FreeClip darão prioridade.

Além disso, de acordo com a marca, é possível ligar dois pares de auriculares da Huawei ao mesmo smartphone ou tablet Huawei, para partilha de áudio.

Esta funcionalidade de partilha de áudio, contudo, só está disponível em determinados telemóveis Huawei, com EMUI 13 ou posterior.

Bateria dos Huawei FreeClip

A Huawei equipou os seus FreeClip com uma bateria de 55 mAh e a caixa de carregamento dos auriculares com uma bateria de 510 mAh. Isto garante uma reprodução de áudio de até 8 horas após um carregamento completo e 36 horas quando utilizada a caixa de carregamento.

Relativamente ao tempo de carregamento:

Cerca de 40 minutos para os auriculares (na caixa de carregamento);

Cerca de 60 minutos para a caixa de carregamento sem auriculares (com fios);

Cerca de 150 minutos para a caixa de carregamento sem auriculares (sem fios).

A suspensão é ativada, após 30 segundos, quando os auriculares são colocados fora da caixa de carregamento e não estão a ser executadas quaisquer ações.

A Huawei promete ainda três horas de autonomia com 10 minutos de carregamento.

Durante os testes, de forma surpreendente, a bateria dos FreeClip deu-nos até mais do que as oito horas de música prometidas pela marca sem recarregamentos.

Veredicto

Pela funcionalidade open-ear, os Huawei FreeClip ganham vantagem, logo à partida. Apesar de terem os problemas associados a este tipo de modelo, como o som ser prejudicado pelos ambientes mais ruidosos e não oferecerem a audição imersiva que muitos apreciam, são verdadeiramente competentes noutros cenários menos caóticos e servirão perfeitamente os utilizadores que gostam (ou fazem questão) de estar conscientes do contexto - especialmente, no exterior.

Além disso, destaque para o quão confortáveis conseguem ser - mesmo após muitas horas de utilização! Encaixam-se perfeitamente na orelha, não exercem qualquer pressão e não caem.

Overall, são uns bons auriculares, cujo preço está adequado, considerando a tecnologia envolvida. Caso o Rose Gold não seja para si, a marca dispõe de outras alternativas: lilás, preto e bege.

Os Huawei FreeClip estão disponíveis por 199 €. No entanto, com o código A10ANIVERSARIO pode obter 10% de desconto (179,00 €).

Huawei FreeClip