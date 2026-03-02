Spotify lançou urna para poder ser cremado com as suas músicas favoritas

Por vezes pensa-se que já se viu de tudo no mundo dos gadgets. Mas depois, o Spotify surge para mostrar algo totalmente diferente do que é o padrão. Desta vez a proposta combina streaming de música com os serviços funerários. Criaram a Urna da Playlist Eterna, uma urna funerária de edição limitada com um altifalante Bluetooth.

Spotify lançou urna para poder ser cremado

Este é um item exclusivo e que já está à venda nos Estados Unidos por 495 dólares, com uma exclusividade grande, com apenas 150 unidades fabricadas. Assim, está destinada a tornar-se um item de colecção. Não disseram nada sobre a disponibilidade noutros países.

Do ponto de vista do design, o exterior parece completamente natural; mantém a estética solene e clássica de qualquer urna. A surpresa surge ao levantar a tampa, onde se encontra uma coluna de som sem fios bastante discreta. O melhor de tudo é que não complicaram as coisas com tecnologia desnecessária. Não tem definições de Wi-Fi, assistentes de voz ou fechaduras por subscrição.

É, simplesmente, uma coluna Bluetooth. Bastará ligar o telemóvel, carrega no play e a música toca dentro da urna. Embora o marketing a venda como a primeira "urna de streaming", na realidade, funciona exatamente como aquela coluna portátil que se leva para a praia , só que com uma embalagem muito mais macabra.

A lista eterna com as suas músicas favoritas

Foi criada com os Liquid Death, que têm este tipo de irreverência como a sua marca registada. Andy Pearson, vice-presidente criativo da empresa, conta que a ideia surgiu após uma conversa com a equipa do Spotify: queriam ajudar as pessoas a desfrutar das suas músicas "para sempre ".

Pearson admite que, assim que tiveram o primeiro protótipo em mãos, perceberam o quão absurdo e divertido o produto era. Aliás, para terem uma ideia do tom que procuravam, a primeira música que tocou para o testar foi "Happy Trails", de Roy Rogers. É evidente que não procuram solenidade, mas sim abraçar o insólito e dar uma imagem de irreverência.

Mas a colaboração não se limita ao objeto físico. O Spotify aproveitou o lançamento para disponibilizar uma ferramenta online chamada Gerador de Playlists Eternas. Basta responder a algumas perguntas e a plataforma cruza as respostas com o histórico de audições para criar uma playlist personalizada para a vida após a morte. É uma ironia em relação aos seus famosos algoritmos de recomendação, concebidos para deixar um legado musical que tocaria repetidamente no altifalante da urna.<