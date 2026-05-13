Análise Sony WH-1000XM6: o cancelamento de ruído mais avançado do mercado

Se acompanha o mundo do áudio, sabe que o lançamento de uns novos Sony da série 1000X é quase como o Super Bowl dos entusiastas de tecnologia. Depois do sucesso (e de algumas críticas) dos XM5, a expectativa para os Sony WH-1000XM6 era enorme. Deixamos a nossa análise.

Os novos WH-1000XM6 chegam com uma tarefa difícil: manter a coroa de "melhores auscultadores com cancelamento de ruído do mercado". Num segmento onde a concorrência está cada vez mais forte, a marca japonesa decidiu não arriscar e focou-se em resolver a maior "dor" de quem viaja: o transporte.

Especificações Cores Disponíveis Opções de cor: Rosa Areia, Midnight Blue, Preto, Prata Platinada Características Gerais Peso: Aproximadamente 254 g

Aproximadamente 254 g Tipo de auscultadores: Fechado

Fechado Estilo de uso: Sobre os ouvidos

Sobre os ouvidos Diafragma: 30 mm

30 mm Íman: Neodímio

Neodímio Impedância: 48 ohm (1 kHz, com unidade ativada), 16 ohm (1 kHz, com unidade desativada)

48 ohm (1 kHz, com unidade ativada), 16 ohm (1 kHz, com unidade desativada) Sensibilidade: 103 dB/mW (unidade ativada), 102 dB/mW (unidade desativada)

103 dB/mW (unidade ativada), 102 dB/mW (unidade desativada) Resposta de frequência: 4 Hz - 40 000 Hz (JEITA)

4 Hz - 40 000 Hz (JEITA) Resposta de frequência Bluetooth: 20 Hz - 20 000 Hz (44,1 kHz) / 20 Hz - 40 000 Hz (96 kHz LDAC, 990 kbps)

20 Hz - 20 000 Hz (44,1 kHz) / 20 Hz - 40 000 Hz (96 kHz LDAC, 990 kbps) Ligação multiponto: Sim

Sim DSEE Extreme: Sim

Sim Funcionamento passivo: Sim

Sim Modo de som ambiente: Sim Microfone Unidade de microfone: MEMS

MEMS Direção do microfone: Omnidirecional Cabo e Ligações Tipo de cabo: Lado único (amovível)

Lado único (amovível) Comprimento do cabo: Aproximadamente 1,2 m

Aproximadamente 1,2 m Ficha: Mini-ficha estéreo em forma de L com banho de ouro

Mini-ficha estéreo em forma de L com banho de ouro Entrada: Mini-tomada estéreo Bateria Tempo de carregamento: Aproximadamente 3,5 horas

Aproximadamente 3,5 horas Método de carregamento: USB

USB Autonomia de reprodução: Até 30 horas (NC ativado) / até 40 horas (NC desativado)

Até 30 horas (NC ativado) / até 40 horas (NC desativado) Autonomia em chamadas: Até 24 horas (NC ativado) / até 28 horas (NC desativado) Bluetooth Versão Bluetooth: 5.3

5.3 Alcance efetivo: Aproximadamente 10 m

Aproximadamente 10 m Intervalo de frequência: 2,4 GHz (2,4000 - 2,4835 MHz)

2,4 GHz (2,4000 - 2,4835 MHz) Perfis suportados: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP

A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP Formatos de áudio suportados: SBC, AAC, LDAC, LC3

SBC, AAC, LDAC, LC3 Proteção de conteúdo: SCMS-T Cancelamento de Ruído Otimizador pessoal de NC: Otimizador de cancelamento de ruído adaptável

Otimizador de cancelamento de ruído adaptável Otimização da pressão atmosférica: Sim

Sim Modo de som ambiente: Sim

Sim Modo ambiente automático: Sim

Sim Atenção rápida: Sim Consumo de Energia Consumo em standby / baixa potência: 0,5 W

0,5 W Consumo em standby em rede: 2,0 W (Bluetooth e tomada de auscultadores ativos)

2,0 W (Bluetooth e tomada de auscultadores ativos) Modo de baixa potência: Ativado automaticamente após conclusão do carregamento

Ativado automaticamente após conclusão do carregamento Modo standby em rede: Ativado após parar a reprodução de áudio Conectividade Sem Fios Interruptor de rede sem fios: Inserir o cabo de auscultadores desativa Bluetooth; remover o cabo ativa automaticamente Alimentação Transformador CA compatível: Adaptador USB capaz de fornecer corrente de saída de 1,5 A ou superior

Na caixa dos WH-1000XM6

Cabo USB

Cabo de ligação

Cartão de garantia

Estojo de transporte

Guia de consulta

Design e qualidade de construção

A mudança mais evidente no design dos WH-1000XM6 é o regresso das dobradiças, permitindo que os auscultadores voltem a ser dobráveis e mais compactos para transporte (uma das maiores críticas feitas ao modelo XM5).

Construídos com um material compósito de fibra de carbono, apresentam uma textura que resiste melhor às impressões digitais e uma estrutura leve: pesam cerca de 254 gramas.

A banda de cabeça foi alargada para distribuir melhor o peso e evitar pontos de pressão excessiva, enquanto as almofadas, embora um pouco finas para alguns utilizadores, oferecem um selo acústico eficaz.

Com eles chega uma nova caixa de transporte rígida com fecho magnético, mais compacta e prática do que as versões anteriores com fecho de correr.

Botões e controlos

A Sony manteve a fórmula de sucesso nos controlos, mas introduziu alguns ajustes ergonómicos importantes.

No lado esquerdo, o botão de energia foi redesenhado para uma forma redonda, o que o torna instantaneamente distinguível pelo toque, ao lado do botão dedicado para alternar entre os modos de cancelamento de ruído e som ambiente.

O lado direito continua a ser dominado por um painel tátil muito responsivo, que permite controlar a reprodução de música, ajustar o volume e atender chamadas através de gestos intuitivos de deslizar e tocar.

Lista de comandos Lado Direito (R) - Painel touch/sensor tátil Toque duas vezes Reproduzir/Pausar música

Atender chamada

Encerrar chamada Deslizar para frente e soltar Próxima música Deslizar para trás e soltar Música anterior Deslizar para cima e soltar Aumentar volume Deslizar para baixo e soltar Diminuir volume Tocar e manter pressionado Ativar/cancelar assistente de voz

Rejeitar chamada Lado Esquerdo (L) - Botão NC/AMB Pressionar 1 vez Alterna entre: Cancelamento de ruído (NC) Som ambiente (AMB) Desligado

Pressionar 2 vezes Quick Access (precisa de configurar)

Microfone ligado/desligado Pressionar 3 vezes Quick Access (precisa de configurar)

Software e funcionalidades dos WH-1000XM6

O ecossistema de software foi renovado com a aplicação Sony Sound Connect, que substitui a antiga Headphones Connect. Entre as novas funcionalidades, destacam-se as "Cenas", que automatizam definições com base na localização ou hora do dia.

Além disso, existem novos modos de audição:

"Música de fundo", que ajusta o som da música e de outros conteúdos para simular um ambiente distante, semelhante à música de fundo de um café;

"Cinema", que proporciona uma experiência imersiva como se estivesse num cinema, graças ao 360 Reality Audio Upmix da Sony.

Mantêm-se funcionalidades populares como o "Speak-to-Chat", o EQ personalizável de 10 bandas e o suporte para 360 Reality Audio, o que permite uma personalização única da experiência sonora, algo a que a Sony já nos habituou.

Qualidade de som

Acusticamente, os WH-1000XM6 oferecem um perfil sonoro detalhado, com uma melhoria notável na claridade das frequências médias em relação aos seus antecessores.

Os graves são sólidos e bem controlados, sem invadir as outras frequências, o que resulta numa experiência de audição equilibrada tanto para géneros musicais complexos como para podcasts.

O suporte para codecs de alta resolução como o LDAC continua presente, juntamente com o novo padrão LC3 (Bluetooth LE Audio), o que garante uma transmissão de áudio eficiente e de baixa latência para dispositivos compatíveis.

Performance de isolamento e microfone

O verdadeiro destaque tecnológico reside no novo processador QN3, que a Sony afirma ser sete vezes mais rápido do que a geração anterior.

Este poder de processamento, aliado a um sistema de 12 microfones, permite que o cancelamento de ruído seja excecional na eliminação de frequências altas, como vozes e cliques de teclados, áreas onde tradicionalmente o ANC tem mais dificuldade.

No entanto, a performance do microfone para chamadas apresenta resultados mistos: embora o sistema de seis microfones com IA funcione bem em ambientes silenciosos, em locais com muito ruído exterior, o algoritmo de isolamento de voz pode tornar a fala algo abafada ou artificial.

https://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2026/05/sony_wh1000xm6.mp3

Bateria e conectividade dos WH-1000XM6

A autonomia da bateria permanece um dos pontos fortes da Sony, com os testes a indicarem uma duração que varia entre 32 e 40 horas com o cancelamento de ruído ativado, superando as 30 horas anunciadas oficialmente.

O carregamento rápido via USB-C é extremamente eficaz, permitindo obter até três horas de reprodução com apenas três minutos de carga.

No campo da conectividade, os auscultadores utilizam Bluetooth 5.3 com suporte para Multipoint, permitindo a ligação simultânea a dois dispositivos, embora continuem a não suportar áudio direto via USB-C, dependendo da ligação Bluetooth ou do cabo analógico de 3,5 mm.

Veredicto dos WH-1000XM6

Os Sony WH-1000XM6 consolidam-se como os novos campeões do cancelamento de ruído, oferecendo uma combinação quase imbatível de portabilidade, tecnologia e qualidade sonora.

O regresso ao design dobrável é um acerto que muitos utilizadores apreciarão, tornando-os mais práticos para o uso diário.

Embora o preço de 470,00€ e a performance do microfone em ambientes ruidosos possam ser pontos de hesitação, a sua capacidade de isolar o utilizador do mundo exterior é, atualmente, sem paralelo no mercado.

WH-1000XM6