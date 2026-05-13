Análise Sony WH-1000XM6: o cancelamento de ruído mais avançado do mercado
Se acompanha o mundo do áudio, sabe que o lançamento de uns novos Sony da série 1000X é quase como o Super Bowl dos entusiastas de tecnologia. Depois do sucesso (e de algumas críticas) dos XM5, a expectativa para os Sony WH-1000XM6 era enorme. Deixamos a nossa análise.
Os novos WH-1000XM6 chegam com uma tarefa difícil: manter a coroa de "melhores auscultadores com cancelamento de ruído do mercado". Num segmento onde a concorrência está cada vez mais forte, a marca japonesa decidiu não arriscar e focou-se em resolver a maior "dor" de quem viaja: o transporte.
Especificações
Cores Disponíveis
- Opções de cor: Rosa Areia, Midnight Blue, Preto, Prata Platinada
Características Gerais
- Peso: Aproximadamente 254 g
- Tipo de auscultadores: Fechado
- Estilo de uso: Sobre os ouvidos
- Diafragma: 30 mm
- Íman: Neodímio
- Impedância: 48 ohm (1 kHz, com unidade ativada), 16 ohm (1 kHz, com unidade desativada)
- Sensibilidade: 103 dB/mW (unidade ativada), 102 dB/mW (unidade desativada)
- Resposta de frequência: 4 Hz - 40 000 Hz (JEITA)
- Resposta de frequência Bluetooth: 20 Hz - 20 000 Hz (44,1 kHz) / 20 Hz - 40 000 Hz (96 kHz LDAC, 990 kbps)
- Ligação multiponto: Sim
- DSEE Extreme: Sim
- Funcionamento passivo: Sim
- Modo de som ambiente: Sim
Microfone
- Unidade de microfone: MEMS
- Direção do microfone: Omnidirecional
Cabo e Ligações
- Tipo de cabo: Lado único (amovível)
- Comprimento do cabo: Aproximadamente 1,2 m
- Ficha: Mini-ficha estéreo em forma de L com banho de ouro
- Entrada: Mini-tomada estéreo
Bateria
- Tempo de carregamento: Aproximadamente 3,5 horas
- Método de carregamento: USB
- Autonomia de reprodução: Até 30 horas (NC ativado) / até 40 horas (NC desativado)
- Autonomia em chamadas: Até 24 horas (NC ativado) / até 28 horas (NC desativado)
Bluetooth
- Versão Bluetooth: 5.3
- Alcance efetivo: Aproximadamente 10 m
- Intervalo de frequência: 2,4 GHz (2,4000 - 2,4835 MHz)
- Perfis suportados: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP
- Formatos de áudio suportados: SBC, AAC, LDAC, LC3
- Proteção de conteúdo: SCMS-T
Cancelamento de Ruído
- Otimizador pessoal de NC: Otimizador de cancelamento de ruído adaptável
- Otimização da pressão atmosférica: Sim
- Modo de som ambiente: Sim
- Modo ambiente automático: Sim
- Atenção rápida: Sim
Consumo de Energia
- Consumo em standby / baixa potência: 0,5 W
- Consumo em standby em rede: 2,0 W (Bluetooth e tomada de auscultadores ativos)
- Modo de baixa potência: Ativado automaticamente após conclusão do carregamento
- Modo standby em rede: Ativado após parar a reprodução de áudio
Conectividade Sem Fios
- Interruptor de rede sem fios: Inserir o cabo de auscultadores desativa Bluetooth; remover o cabo ativa automaticamente
Alimentação
- Transformador CA compatível: Adaptador USB capaz de fornecer corrente de saída de 1,5 A ou superior
Na caixa dos WH-1000XM6
- Cabo USB
- Cabo de ligação
- Cartão de garantia
- Estojo de transporte
- Guia de consulta
Design e qualidade de construção
A mudança mais evidente no design dos WH-1000XM6 é o regresso das dobradiças, permitindo que os auscultadores voltem a ser dobráveis e mais compactos para transporte (uma das maiores críticas feitas ao modelo XM5).
Construídos com um material compósito de fibra de carbono, apresentam uma textura que resiste melhor às impressões digitais e uma estrutura leve: pesam cerca de 254 gramas.
A banda de cabeça foi alargada para distribuir melhor o peso e evitar pontos de pressão excessiva, enquanto as almofadas, embora um pouco finas para alguns utilizadores, oferecem um selo acústico eficaz.
Com eles chega uma nova caixa de transporte rígida com fecho magnético, mais compacta e prática do que as versões anteriores com fecho de correr.
Botões e controlos
A Sony manteve a fórmula de sucesso nos controlos, mas introduziu alguns ajustes ergonómicos importantes.
No lado esquerdo, o botão de energia foi redesenhado para uma forma redonda, o que o torna instantaneamente distinguível pelo toque, ao lado do botão dedicado para alternar entre os modos de cancelamento de ruído e som ambiente.
O lado direito continua a ser dominado por um painel tátil muito responsivo, que permite controlar a reprodução de música, ajustar o volume e atender chamadas através de gestos intuitivos de deslizar e tocar.
Lista de comandos
Lado Direito (R) - Painel touch/sensor tátil
Toque duas vezes
- Reproduzir/Pausar música
- Atender chamada
- Encerrar chamada
Deslizar para frente e soltar
- Próxima música
Deslizar para trás e soltar
- Música anterior
Deslizar para cima e soltar
- Aumentar volume
Deslizar para baixo e soltar
- Diminuir volume
Tocar e manter pressionado
- Ativar/cancelar assistente de voz
- Rejeitar chamada
Lado Esquerdo (L) - Botão NC/AMB
Pressionar 1 vez
- Alterna entre:
- Cancelamento de ruído (NC)
- Som ambiente (AMB)
- Desligado
Pressionar 2 vezes
- Quick Access (precisa de configurar)
- Microfone ligado/desligado
Pressionar 3 vezes
- Quick Access (precisa de configurar)
Software e funcionalidades dos WH-1000XM6
O ecossistema de software foi renovado com a aplicação Sony Sound Connect, que substitui a antiga Headphones Connect. Entre as novas funcionalidades, destacam-se as "Cenas", que automatizam definições com base na localização ou hora do dia.
Além disso, existem novos modos de audição:
- "Música de fundo", que ajusta o som da música e de outros conteúdos para simular um ambiente distante, semelhante à música de fundo de um café;
- "Cinema", que proporciona uma experiência imersiva como se estivesse num cinema, graças ao 360 Reality Audio Upmix da Sony.
Mantêm-se funcionalidades populares como o "Speak-to-Chat", o EQ personalizável de 10 bandas e o suporte para 360 Reality Audio, o que permite uma personalização única da experiência sonora, algo a que a Sony já nos habituou.
Qualidade de som
Acusticamente, os WH-1000XM6 oferecem um perfil sonoro detalhado, com uma melhoria notável na claridade das frequências médias em relação aos seus antecessores.
Os graves são sólidos e bem controlados, sem invadir as outras frequências, o que resulta numa experiência de audição equilibrada tanto para géneros musicais complexos como para podcasts.
O suporte para codecs de alta resolução como o LDAC continua presente, juntamente com o novo padrão LC3 (Bluetooth LE Audio), o que garante uma transmissão de áudio eficiente e de baixa latência para dispositivos compatíveis.
Performance de isolamento e microfone
O verdadeiro destaque tecnológico reside no novo processador QN3, que a Sony afirma ser sete vezes mais rápido do que a geração anterior.
Este poder de processamento, aliado a um sistema de 12 microfones, permite que o cancelamento de ruído seja excecional na eliminação de frequências altas, como vozes e cliques de teclados, áreas onde tradicionalmente o ANC tem mais dificuldade.
No entanto, a performance do microfone para chamadas apresenta resultados mistos: embora o sistema de seis microfones com IA funcione bem em ambientes silenciosos, em locais com muito ruído exterior, o algoritmo de isolamento de voz pode tornar a fala algo abafada ou artificial.
Bateria e conectividade dos WH-1000XM6
A autonomia da bateria permanece um dos pontos fortes da Sony, com os testes a indicarem uma duração que varia entre 32 e 40 horas com o cancelamento de ruído ativado, superando as 30 horas anunciadas oficialmente.
O carregamento rápido via USB-C é extremamente eficaz, permitindo obter até três horas de reprodução com apenas três minutos de carga.
No campo da conectividade, os auscultadores utilizam Bluetooth 5.3 com suporte para Multipoint, permitindo a ligação simultânea a dois dispositivos, embora continuem a não suportar áudio direto via USB-C, dependendo da ligação Bluetooth ou do cabo analógico de 3,5 mm.
Veredicto dos WH-1000XM6
Os Sony WH-1000XM6 consolidam-se como os novos campeões do cancelamento de ruído, oferecendo uma combinação quase imbatível de portabilidade, tecnologia e qualidade sonora.
O regresso ao design dobrável é um acerto que muitos utilizadores apreciarão, tornando-os mais práticos para o uso diário.
Embora o preço de 470,00€ e a performance do microfone em ambientes ruidosos possam ser pontos de hesitação, a sua capacidade de isolar o utilizador do mundo exterior é, atualmente, sem paralelo no mercado.
|PRÓS
|CONTRAS
|Cancelamento de ruído ativo é o mais avançado da sua classe
|Preço que não encaixa em todas as carteiras
|Design dobrável
|Performance do microfone em ambientes ruidosos
|Autonomia da bateria