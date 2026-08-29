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Rolex prepara identidade digital para os seus relógios. Será uma arma contra os roubos?

· Gadgets 3 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. PorcoDoPunjab says:
    29 de Agosto de 2026 às 07:33

    Este tipo de roubos, em motas, com armas de fogo e violência, faz-me lembrar latitudes mais latinas, ou latrinas, tropicais.
    Abrimos as fronteiras e agora levamos com isto.
    Habituem-se, porque veio para ficar.
    Não será com estas leis e juízes que temos que vamos erradicar este problema.
    Agradeçam ao chamussas e restante corja este enriquecimento cultural.

    Essa do alegado assaltante até tem a sua piada.
    Se calhar não houve assalto nenhum, nem Rolex havia, nem houve atropelamento e perseguição.
    Tudo alegado.
    Provavelmente nada disto existiu.
    São tudo, como é que se diz agora, ah já sei, são sensações e percepções.
    Que país sensacional este.
    Nunca prestou, mas agora está pior que nunca…

    Quem for jovem, e tendo possibilidade, que se ponha ao fresco daqui para fora deste antro.
    O caminho será sempre a descer.
    O problema é que, países de jeito, contam-se pelos dedos de uma mão e ir para lá residir não é chegar e pronto.

    Se isto está assim é há pleno emprego, como dizem, esperem até vir aí uma crise.
    Fica tudo em casa com medo de sair à rua.
    Aliás, em alguns locais já é assim…

    Sim, já sei, sou um velho do Restelo.
    Não abram os olhos não…

    Como sempre digo, cada povo tem os políticos que merece.

    Vcs já sabem que o PorcoDoPunjab tem sempre razão.
    E raramente tenho dúvidas…

    E se pensam que nos escapamos dos atentados que existem na Europa todos os dias, facadas, atropelamentos, etc… Tenho más notícias.
    Isso vai cá chegar tb.
    Com algum atraso, como sempre, mas cá chegará.

    Leram aqui pelo PorcoDoPunjab, não se esqueçam.

    Responder
  2. Rosalina Costa says:
    29 de Agosto de 2026 às 07:37

    Tenho um Rolex Submariner com calendário que comprei em 1997. Pergunto se este novo sistema pode ser introduzido no relógio ou é sómente para os novos. Cumprimentos

    Responder
  3. German guy says:
    29 de Agosto de 2026 às 07:43

    Talvez, se eu tivesse um, pensasse de outra forma.

    Mas pergunto: faz realmente sentido andar na rua, desprotegido, com algo que pode valer vários milhares de euros, quando a função prática que desempenha é simples?
    E há ainda outra ironia: mesmo os melhores relógios mecânicos, apesar de toda a engenharia e prestígio, podem ter uma precisão 10 a 30 vezes inferior à de um simples Casio F-91W.
    São bonitos? São!
    Impressionam? Sem dúvida!
    Têm valor como objetos de luxo, engenharia e estatuto? Claro que sim!
    Mas andar diariamente com vários milhares de euros no pulso, sem qualquer segurança para lhes dar um banano, é basicamente oferecer aos assaltantes uma recompensa extremamente fácil.
    Eu vejo o Macrom com o seu Patek Philippe e a 5 metros um senhor pronto a fazer mudar de ideias quem quer que se aproxime dele.
    Faz sentido?
    Ou sou eu que estou a ver isto de uma forma demasiado pragmática?

    Responder

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