Testes de Penetração: tipos de testes que podem revelar vulnerabilidades

A segurança digital não é um luxo... é uma necessidade. Mas será que sabe exatamente o que é um teste de penetração e quais os tipos que podem revelar vulnerabilidades críticas na sua infraestrutura? Hoje vamos explorar os diferentes tipos de pentests.

O que é um Teste de Penetração?

Um teste de penetração, ou pentest, é uma simulação controlada de ciberataque a sistemas, redes ou aplicações, com o objetivo de descobrir falhas, antes que estas sejam exploradas. Enquanto um simples scanner de vulnerabilidades só mostra onde há falhas, um pentest tem como objetivo explorar essas falhas para avaliar o impacto real.

Tipos de Testes de Penetração

1) Black Box

O pentester não tem informação prévia sobre o sistema.

Simula um ataque externo real

Ideal para testar a resiliência de firewalls e serviços expostos

Pode ser mais demorado, mas revela vulnerabilidades que seriam ignoradas em testes internos

2) Grey Box

O pentester recebe informação limitada, como por exemplo credenciais de um utilizador comum.

Simula um atacante interno ou autenticado

3) White Box

O pentester tem acesso completo ao código-fonte, diagramas e credenciais de admin.

Revela falhas profundas que escapam a outros testes

Ideal para auditorias completas e compliance

Muito eficiente, menos tempo gasto do que um Black Box

Quanto ao alvo do teste

Pentest de Rede

Avalia infraestruturas internas e externas: servidores, switches, firewalls e serviços expostos. Ferramentas comuns: Nmap, Metasploit

Pentest Web

Focado em aplicações web, onde ataques como SQL Injection ou XSS podem comprometer dados. Referência: OWASP – Top 10 vulnerabilidades críticas

Pentest Mobile

Testa apps Android e iOS para encontrar falhas em:

APIs inseguras

Armazenamento de dados sensíveis

Engenharia reversa de código

Engenharia Social

O elo mais fraco de qualquer sistema é o fator humano.

Phishing

Vishing

Pretexting

Este teste mostra como alguém pode ser manipulado a entregar dados confidenciais

Pentest Físico

Avalia a segurança física das instalações:

Acesso não autorizado a salas técnicas

Proteção de equipamentos

Controlo de entradas

Pentest Cloud

No mundo da nuvem, configurações erradas e permissões excessivas podem ser fatais.

AWS, Azure ou Google Cloud

Serviços mal configurados podem expor dados críticos

Testes Especiais

Red Team

Simula um ataque real sem aviso, para testar a reação da empresa

Blue Team

Equipa defensiva que deteta e responde a ataques

Purple Team

Combinação de Red e Blue para melhorar processos de segurança

A segurança digital deve ser proativa. Conhecer os diferentes tipos de testes de penetração permite planear estratégias de defesa eficientes e evitar surpresas que podem custar milhões.