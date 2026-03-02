Testes de Penetração: tipos de testes que podem revelar vulnerabilidades
A segurança digital não é um luxo... é uma necessidade. Mas será que sabe exatamente o que é um teste de penetração e quais os tipos que podem revelar vulnerabilidades críticas na sua infraestrutura? Hoje vamos explorar os diferentes tipos de pentests.
O que é um Teste de Penetração?
Um teste de penetração, ou pentest, é uma simulação controlada de ciberataque a sistemas, redes ou aplicações, com o objetivo de descobrir falhas, antes que estas sejam exploradas. Enquanto um simples scanner de vulnerabilidades só mostra onde há falhas, um pentest tem como objetivo explorar essas falhas para avaliar o impacto real.
Tipos de Testes de Penetração
1) Black Box
- O pentester não tem informação prévia sobre o sistema.
- Simula um ataque externo real
- Ideal para testar a resiliência de firewalls e serviços expostos
- Pode ser mais demorado, mas revela vulnerabilidades que seriam ignoradas em testes internos
2) Grey Box
- O pentester recebe informação limitada, como por exemplo credenciais de um utilizador comum.
- Simula um atacante interno ou autenticado
3) White Box
- O pentester tem acesso completo ao código-fonte, diagramas e credenciais de admin.
- Revela falhas profundas que escapam a outros testes
- Ideal para auditorias completas e compliance
- Muito eficiente, menos tempo gasto do que um Black Box
Quanto ao alvo do teste
Pentest de Rede
- Avalia infraestruturas internas e externas: servidores, switches, firewalls e serviços expostos. Ferramentas comuns: Nmap, Metasploit
Pentest Web
- Focado em aplicações web, onde ataques como SQL Injection ou XSS podem comprometer dados. Referência: OWASP – Top 10 vulnerabilidades críticas
Pentest Mobile
Testa apps Android e iOS para encontrar falhas em:
- APIs inseguras
- Armazenamento de dados sensíveis
- Engenharia reversa de código
Engenharia Social
O elo mais fraco de qualquer sistema é o fator humano.
- Phishing
- Vishing
- Pretexting
Este teste mostra como alguém pode ser manipulado a entregar dados confidenciais
Pentest Físico
Avalia a segurança física das instalações:
- Acesso não autorizado a salas técnicas
- Proteção de equipamentos
- Controlo de entradas
Pentest Cloud
No mundo da nuvem, configurações erradas e permissões excessivas podem ser fatais.
- AWS, Azure ou Google Cloud
- Serviços mal configurados podem expor dados críticos
Testes Especiais
Red Team
- Simula um ataque real sem aviso, para testar a reação da empresa
Blue Team
- Equipa defensiva que deteta e responde a ataques
Purple Team
- Combinação de Red e Blue para melhorar processos de segurança
A segurança digital deve ser proativa. Conhecer os diferentes tipos de testes de penetração permite planear estratégias de defesa eficientes e evitar surpresas que podem custar milhões.