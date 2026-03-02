Ensaio com o novo Xpeng G6: quando a China acelera mais depressa que a Europa

Num segmento em que os construtores europeus tentam recuperar terreno, o novo Xpeng G6 surge com argumentos difíceis de ignorar. Uma arquitetura de 800V, carregamentos ultrarrápidos, autonomia competitiva e um pacote tecnológico que já não soa como uma promessa futura, é presente. Por isso, fomos para a estrada para conhecer melhor esta proposta do construtor chinês. E a surpresa não foi pequena.

Há momentos em que um carro novo não se limita a entrar no mercado, aterra. O Xpeng G6 é um desses casos. Não chega devagarinho, a ver como corre. Chega com autonomia generosa, carregamento ultrarrápido e um discurso tecnológico que, diga-se, já não soa a promessa distante.

A pergunta inevitável é se estará este SUV elétrico preparado para enfrentar nomes como Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5 ou até os alemães mais estabelecidos. A resposta não é preto no branco. Mas também não anda longe disso.

Design entre a sobriedade e a aerodinâmica

À primeira vista, o G6 não grita. Não precisa. A silhueta coupé, com aquela queda de tejadilho suave e quase despretensiosa, revela um foco claro na eficiência aerodinâmica. O coeficiente de resistência é baixo (muito baixo, aliás), e isso nota-se na forma como o ar parece escorrer pela carroçaria.

Na frente, a assinatura luminosa LED percorre toda a largura, criando uma identidade moderna, quase futurista. Mas sem exageros. Nada de cromados espalhafatosos, nada de linhas dramáticas só porque sim.

É um design limpo. Pensado. Talvez até contido demais para alguns gostos portugueses, que ainda apreciam um certo dramatismo visual. Mas aqui a prioridade é outra, a eficiência. E isso percebe-se.

Interior: minimalismo tecnológico, mas com substância

Abrimos a porta e entramos num habitáculo que respira… silêncio. Literalmente. A insonorização está muito bem conseguida, mesmo em autoestrada, a velocidades já razoáveis, o ambiente mantém-se sereno.

O painel é dominado por um grande ecrã central (generoso, diga-se, com as suas 15,6 polegadas) e por um cockpit digital de leitura clara. Não há botões físicos em abundância, o que poderá dividir opiniões. Mas o sistema é intuitivo, fluido e rápido.

Os materiais surpreendem, com bons acabamentos, texturas agradáveis ao toque, montagem sólida. Nada daquele eco oco que, por vezes, ainda se associa, injustamente, a algumas marcas emergentes.

Espaço? Bastante. O G6 acomoda cinco adultos sem drama, e a bagageira oferece capacidade suficiente para férias em família (ou para uma ida ao IKEA que correu pior do que o previsto).

Motorização e autonomia: números que falam alto

O Xpeng G6 está disponível com diferentes configurações de bateria e tração. A versão testada, o Long Range com bateria de 80,8kWh, permite uma autonomia em torno dos 500 quilómetros, marca que, nas versões de maior capacidade, pode chegar aos 570 quilómetros.

Na prática? Em utilização mista, e no ensaio que fizemos, é perfeitamente plausível contar com mais de 450 km reais sem grande esforço e isso já coloca o modelo num patamar muito competitivo.

Mas é no carregamento que o G6 começa a ganhar pontos sérios. Graças à arquitetura de 800V, o SUV chinês suporta potências de carregamento muito elevadas. Em condições ideais, é possível recuperar dos 10% aos 80% em cerca de 15 a 20 minutos. Sim, leu bem.

Num país onde a infraestrutura ainda está em expansão, esta capacidade faz diferença. E muita.

Ao volante: equilíbrio, conforto e alguma surpresa

Não é um desportivo. Nem pretende ser. Ainda assim, a entrega de potência é imediata, como se espera de um elétrico, e as acelerações são vigorosas quando solicitadas.

O chassis revela-se competente, com um compromisso bem conseguido entre conforto e controlo de carroçaria. Em cidade, o G6 move-se com leveza. Em estrada aberta, mantém estabilidade e confiança.

A direção é precisa, talvez ligeiramente filtrada em excesso para os puristas. Mas para o utilizador típico, aquele que quer conforto e previsibilidade, funciona muito bem.

Há, contudo, uma sensação interessante. O carro parece mais leve do que os números sugerem. Talvez seja a afinação. Talvez seja a entrega de binário. Seja o que for, resulta.

Tecnologia e assistência à condução

O G6 aposta forte nos sistemas de assistência à condução. Inclui um conjunto alargado de ADAS, com cruise control adaptativo, manutenção na faixa, travagem automática de emergência e outras funções que já começam a ser quase obrigatórias neste segmento.

O sistema de infoentretenimento integra atualizações over-the-air, algo que já se tornou padrão entre fabricantes mais orientados para o software.

A interface é moderna e visualmente apelativa. Pode exigir um período de adaptação, especialmente para quem vem de sistemas mais tradicionais, mas rapidamente se torna natural.

Preço e posicionamento em Portugal

O Xpeng G6 entra no mercado português com uma estratégia clara e que passa por oferecer tecnologia e autonomia de topo a um preço competitivo face à concorrência europeia e americana.

Os preços começam nos 46.690 euros, para a versão RWD Standard Range de 68,5 kWh, subindo depois para os 50.790, para a versão que testamos, o RWD Long Range de 80,8 kWh, terminando nos 53.990 para o AWD Performance de 80,8 kWh.

A verdade é que quando comparado com rivais diretos, o modelo apresenta uma relação preço/equipamento bastante agressiva. E isso, num mercado sensível ao custo total de utilização, pode ser decisivo.

Veredito: vale a pena?

Depende do que se procura. Se a prioridade for autonomia sólida, carregamento rápido e um habitáculo tecnológico bem conseguido, o Xpeng G6 merece atenção séria. Muito séria. Se o peso da marca ainda contar muito na decisão, talvez exista hesitação.

Mas uma coisa é clara. A indústria automóvel europeia já não olha para estas propostas com condescendência. E faz bem. O Xpeng G6 não é um exercício experimental. É um produto maduro. E, honestamente, isso nota-se logo nos primeiros quilómetros.