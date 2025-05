Wisk Aero e NASA têm 5 anos para lançar voos autónomos sustentáveis

A Wisk Aero, empresa que desenvolve aeronaves autónomas e totalmente elétricas, anunciou uma nova parceria de investigação de cinco anos com a NASA para estabelecer normas avançadas de mobilidade aérea, com vista à introdução de aeronaves autónomas no Sistema Nacional de Espaço Aéreo (NAS).

Boeing e NASA

A Wisk Aero é uma filial a 100% da Boeing, com sede na Califórnia. O modelo principal da empresa, o Cora, é uma aeronave totalmente elétrica que antecede a marca Wisk Aero e viu várias variantes geracionais ao longo dos sete anos ou mais.

Em 2020, a Wisk Aero juntou-se ao Projeto de Mobilidade Aérea Avançada da NASA, parte da Direção da Missão de Pesquisa Aeronáutica da administração espacial, para abordar os principais desafios da indústria AAM e estabelecer a estrutura para futuros voos autónomos de passageiros.

Desde então, a Wisk e a NASA têm continuado a colaborar no desenvolvimento de orientações fundamentais para a integração segura de sistemas de aeronaves autónomas para operações de mobilidade aérea urbana (UAM) ao abrigo desse acordo inicial do Space Act.

Esta semana, a Wisk Aero e a NASA comprometeram-se a manter a sua parceria de investigação por mais cinco anos. Esperam tornar públicos os voos aéreos regulamentados e autónomos até ao final da década.

Wisk e NASA com projeto prolongado

A Wisk Aero partilhou esta semana os detalhes da sua renovada parceria com a NASA. O especialista em aviação autónoma assinou um novo acordo NRSAA (Non-Reimbursable Space Act Agreement) de cinco anos com a famosa administração espacial.

Segundo a Wisk, este novo acordo centra-se na investigação crítica liderada pelo projeto ATM-X (Air Traffic Management Exploration) da NASA, que se centra no avanço das viagens de aeronaves autónomas comercializadas ao abrigo das Regras de Voo por Instrumentos (IFR) no Sistema Nacional de Espaço Aéreo (NAS).

Como especialista em aeronaves autónomas e com emissões zero, a Wisk pretende continuar a sua investigação em conjunto com a NASA para ajudar os reguladores a determinar os futuros procedimentos e capacidades de voo do eVTOL nos EUA.

Os desenvolvimentos regulamentares na lista de tarefas para a mais recente NRSAA incluem a otimização do espaço aéreo e a conceção de rotas para operações UAM altamente automatizadas, o estabelecimento de requisitos críticos para aeronaves e sistemas de segurança em terra para voos autónomos em ambientes urbanos e o estabelecimento de protocolos e procedimentos de comunicação do Controlo de Tráfego Aéreo (ATC) para uma integração perfeita de futuras aeronaves UAM.

Para atingir estes objetivos, a Wisk afirmou que a sua investigação com a NASA se centrará mais especificamente na utilização de simulação avançada e de ambientes de voo Live Virtual Constructive (LVC), que combinam voos ao vivo com um espaço aéreo simulado para permitir aos investigadores avaliar operações futuras.

Erick Corona, Diretor da Integração Operacional do Espaço Aéreo da Wisk, explicou:

Este novo acordo de longo prazo com a NASA é um passo significativo para a Wisk e para o sector UAM em geral. Com as capacidades de simulação e LVC da NASA, podemos acelerar o desenvolvimento dos nossos sistemas autónomos da Geração 6 para uma integração segura e eficiente no NAS dos EUA antes do final da década.

As equipas da Wisk e da NASA já se reuniram no mês passado, prosseguindo a sua investigação e começando a determinar a forma como os procedimentos de voo por instrumentos e as tecnologias avançadas podem trabalhar em conjunto para permitir voos autónomos seguros de passageiros até 2030.