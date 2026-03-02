PplWare Mobile

Como o conflito no Médio Oriente pode deixar o gasóleo e a gasolina mais caros

Motores/Energia

Autor: Ana Sofia Neto

  1. B@rão Vermelho says:
    2 de Março de 2026 às 11:05

    Agora com estas movimentações todas nas Lages, surgiu uma duvida, de onde vem o combustível que os EUA utiliza na base das Lages?
    Estive nas Lages há dias em escala e as movimentações por lá levantaram esta duvida.

    • Manuel da Rocha says:
      2 de Março de 2026 às 11:56

      São abastecidos, por petroleiros.
      Só para perceber, os depósitos, das Lajes, davam para abastecer, 7000 milhões, de aviões re-abastecedores, sem precisarem de ser reforçados. É o principal uso, da base. Creio que são 3 vezes, por ano, que 60 super petroleiros, lá vão descarregar, no ponto, a 11km, da costa. Cada um, chega a demorar 4 dias, seguidos, a encher, aqueles depósitos, a rondar os 500 milhões, de litros, por segundo.

  2. mamba says:
    2 de Março de 2026 às 12:12

    Até parece que é necessária uma desculpa para aumentar preços.. ainda por cima de combustíveis.

    E outra: sobe o diesel, sobe tudo!

    PAGA TUGA!!

    • Grunho says:
      2 de Março de 2026 às 13:16

      O diesel já tem muita sorte enquanto tem os consumidores de gasolina a subsidiá-lo fiscalmente com 20 cêntimos de imposto fixo a mais em litro para ele sair mais barato. E a subida dele não faz subir tudo, só aquele que se destina aos camiões, que tem regime fiscal especial. E mesmo esses, uma boa parte pode e deve ser substituído pela ferrovia e pelo fluvial, que são muitíssimo mais eficientes. É o que acontece em alguns países da Europa que não são governados por calhaus.

  3. Mário says:
    2 de Março de 2026 às 12:23

    O dia mais feliz do JL.

    • KidsGraça says:
      2 de Março de 2026 às 12:54

      Ele anda de carro a combustão, mas o sonho é um elétrico.

    • Mr. Y says:
      2 de Março de 2026 às 13:06

      Isso é só ridículo. Ninguém, no seu perfeito juizo, defende a subida brusca do preço do petróleo porque isso faz disparar os preços.
      O que o JL ‘defende’ é que abastecer com electricidade é mais eficiente e sustentável. Além disso, ficamos menos vulneráveis a possiveis subidas do petróleo, como é o caso.
      No fundo, estás a dar-lhe razão!

  4. Mário says:
    2 de Março de 2026 às 12:45

    Entretanto como ele dizia que eu mentia acerca das VMER aqui está uma que ele dizia que já não andava
    https ://ibb.co/C35QXDLr

  5. luisa says:
    2 de Março de 2026 às 13:00

    Curioso que o barril do petróleo ainda á pouco tempo andava nos 50$ preços que só se via á 10 anos atras no entanto o gasóleo pouco descem, no entanto para subir é para já…

  6. Grunho says:
    2 de Março de 2026 às 13:11

    Em compensação andar de bicicleta ou trotinete – normal ou eléctrica – continua a custar o mesmo. Sobretudo em Lisboa e Porto e acessos, que é onde se desperdiça combustível à fartazana. Um km de fila são 200 escapes a fumegar, que ao fim de uma hora vomitam à volta de 200 litros e 500 kgs de CO2 para a atmosfera. O suficiente para encher o depósito de 4 ou 5 carros. Portanto, é uma questão de pesares o teu comodismo e o amor que tens ao ordenado, não tem nada que saber.

