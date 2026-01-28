Problemas no YouTube? Não, é mais uma campanha da Google

A Google lançou uma nova campanha, ainda mais radical, para eliminar os bloqueadores de anúncios do YouTube. Com isso, quer aumentar o número de subscritores do seu serviço pago. Agora, a empresa está a impedir diretamente a reprodução de vídeos, exibindo uma mensagem preta que diz "Indisponível".

Google volta a atacar os bloquadores de publicidade

Esta é a terceira ou quarta campanha agressiva da empresa de Sundar Pichai contra o YouTube no último ano para desativar os bloqueadores de anúncios. Talvez a Google devesse considerar por que razão, apesar dos seus esforços, não consegue eliminá-los. Não do ponto de vista técnico, mas do social. Talvez o problema seja o excesso de anúncios, e a alternativa, a subscrição paga, seja demasiado cara para o que o serviço oferece.

Alguns utilizadores que utilizam bloqueadores de anúncios viram alguns vídeos aparecerem como "indisponíveis", com um ecrã preto. Mas isto não é um erro, porque se desativarem o bloqueador de anúncios ou atualizarem para uma conta premium, o vídeo funciona magicamente. Parece razoável que a Google queira alguma compensação pelo uso do YouTube.

Mas as suas duas propostas — anúncios incessantes ou uma subscrição paga cara — não são populares entre a maioria dos utilizadores. O YouTube não é a Netflix ou a HBO. Não acede ao YouTube para ver um episódio ou filme com mais de uma hora de duração, mas sim vídeos curtos de apenas alguns minutos de vez em quando.

YouTube mostra mensagem de falha pouco normal

No entanto, cada vídeo é interrompido por 30 segundos ou um minuto de anúncios, se apenas quiser ver dois minutos! Isto é irritante e insuportável para os utilizadores casuais que acedem ao YouTube apenas algumas vezes por dia para ver vídeos individuais. A alternativa são as assinaturas pagas.

O YouTube Premium custa 14€ por mês e exige que subscreva o serviço de música, o que muitas pessoas não querem porque já têm o Spotify ou serviços semelhantes. A outra opção é o YouTube Premium Lite, que remove apenas os anúncios (nem todos) e custa 8€ por mês. Mas 8€ é caro para um utilizador casual que apenas vê um vídeo ou outro por dia.

Se a Google quiser eliminar os bloqueadores de anúncios, a solução não é atacá-los, porque simplesmente encontrarão outra forma de remover a publicidade. A solução está em reduzir a pressão publicitária, exibindo anúncios com base no tempo de utilização e não em todos os vídeos, ou diminuindo o preço da subscrição do bloqueador de anúncios. Veremos quanto tempo levará para eles perceberem isso.