PplWare Mobile

Problemas no YouTube? Não, é mais uma campanha da Google

· Google/YouTube 3 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. B@rão Vermelho says:
    28 de Janeiro de 2026 às 10:31

    A Google, anda de cabeça cabeça perdida, o YouTube está mais censurado que nunca, vejo alguns vídeos e os próprios criadores dizem que muitas das frases agora não podem conter certas e determinadas palavras, expressões ou ações dizem eles que recebem avisos do YouTube a dizer que as empresas não gostam de ser associadas a este tipo de conteúdos, hora o que atrai as pessoas ao YouTube é ver conteúdos sem serem censurados, e por esse motivo as empresas acham bem pagar para nos impingir publicidade.
    Outra coisa que não percebo é as empresas pagam para nos “obrigar” a ver publicidade, mas se pagarmos ao YouTube deixamos de ver publicidade, imaginemos que todos os espectadores do YouTube pagavam para não ver publicidade, o YouTube devolve o dinheiro as empresas?

    Responder
  2. Nrc says:
    28 de Janeiro de 2026 às 10:32

    Vinegar (no Safari)

    Super barato, bom… e com atualizações constantes, para ultrapassar estes “constrangimentos”

    Responder
  3. Ublock says:
    28 de Janeiro de 2026 às 10:34

    Sim, já aconteceu, mas o Ublock Origin atualizado, tratou disso. Mais uma mensalidade, para alguns poucos minutos de visualização de videos é que nem pensar

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda que um aluno possa ter aulas práticas de condução com um tutor registado, como a mãe ou o pai?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube