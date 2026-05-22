Ciberataque contra GitHub: roubo de milhares de registos de dados privados

O ccampo da segurança na Internet está, infelizmente, sempre ativo e a mostrar a necessidade de atenção e cuidados especiais. A mais recente vítima é o GitHub, onde milhares de registos de dados privados foram roubados.

O GitHub confirmou ter sido alvo de uma intrusão informática que resultou no roubo de dados de cerca de 3800 repositórios de código internos. A falha de segurança teve origem no computador de um dos seus programadores, que descarregou uma versão adulterada de uma extensão para o editor de texto Visual Studio Code (VS Code).

Infiltração via VS Code e medidas de contenção

O grupo de cibercriminosos TeamPCP já assumiu a responsabilidade pelo ataque e colocou a informação à venda na Internet. A investigação preliminar aponta para que a intrusão tenha acontecido através de uma versão modificada da extensão "Nx Console", distribuída com código oculto para recolher credenciais e chaves de acesso diretamente do ambiente de trabalho do colaborador.

Ao utilizar privilégios legítimos, o software contornou os sistemas de segurança tradicionais da empresa. A plataforma reagiu com rapidez para mitigar os riscos, isolando a máquina afetada e removendo a extensão maliciosa do ecossistema. Em comunicado, o GitHub procurou tranquilizar a comunidade e os seus clientes, garantindo que os dados dos utilizadores externos permanecem seguros.

GitHub confirma roubo de milhares de dados

"A nossa avaliação atual indica que a atividade envolveu apenas a exfiltração de repositórios internos do GitHub. As alegações do atacante de cerca de 3800 repositórios são direcionais e consistentes com a nossa investigação até agora", esclareceu a empresa numa publicação feita na rede social X.

Para bloquear novos acessos, a tecnológica avançou para a revogação em massa de credenciais. A equipa de segurança sublinhou que "os segredos críticos foram rodados ontem e durante a noite, priorizando as credenciais de maior impacto", mantendo uma monitorização ativa para prevenir mais incidentes.

O perigo dos ataques à cadeia de abastecimento

Este caso reforça o perigo crescente dos ataques à cadeia de abastecimento de software (supply chain). Ao infetar ferramentas e extensões legítimas que os programadores utilizam no dia a dia, os piratas informáticos conseguem aceder ao coração de grandes infraestruturas tecnológicas. O incidente serve de aviso para a necessidade de auditorias constantes nos ambientes de desenvolvimento locais.