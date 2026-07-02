Série OPPO Reno16 chegou oficialmente a Portugal
Composta pelos modelos Reno16 Pro, Reno16, Reno16 FS e Reno16 F, a série OPPO Reno16 já se encontra disponível para venda no mercado português.
Série especialmente desenhada para os criadores de conteúdo
Combinadas com o distintivo design "3D Pop Planet" (nos modelos OPPO Reno16 FS e F), esta nova série da OPPO foi pensada para os criadores de conteúdo.
Assim sendo, apresenta ferramentas que elevam o nível do storytelling visual. Por exemplo, a Pop Cam introduz uma experiência de fotografia criativa diretamente na aplicação da Câmara.
Já o novo Hub Create, na aplicação Fotos, reúne diversas ferramentas baseadas em Inteligência Artificial (IA):
- AI Remix Collage, que permite combinar várias fotografias ou vídeos curtos em composições visuais em camadas;
- Popout Collage 2.0, que permite que os objetos "saiam" do enquadramento em várias direções para conseguir efeitos visuais mais dinâmicos.
Mais IA com o ColorOS 16
Graças ao sistema operativo ColorOS 16, a série OPPO Reno16 oferece experiências de IA mais inteligentes, pensadas para personalizar ao máximo as interações do dia a dia:
- IA Bill Manager, que consegue reconhecer e organizar automaticamente pagamentos digitais e recibos físicos, transformando-os em registos de despesas claros com informação útil.
- IA Mind Pilot, que coordena de forma inteligente vários modelos de IA para proporcionar uma assistência mais relevante e sensível ao contexto;
- IA Menu Translation, que "lê" menus e cria explicações visuais de pratos para facilitar as experiências gastronómicas no estrangeiro;
- IA LinkBoost 4.0, que proporciona um desempenho de rede mais estável em ambientes com muita gente ou em zonas com sinal mais fraco.
Preço e disponibilidade
Os novos equipamentos de última geração da OPPO já estão disponíveis para compra em Portugal através dos canais oficiais habituais de revenda e distribuição da marca em Portugal.
Eis as características e respetivos valores:
OPPO Reno16 Pro – PVP recomendado de 1099 euros
- 512 GB ROM + 12 GB RAM
- Cor disponível: Preto Grafite
OPPO Reno16 – PVP recomendado de 899,99 euros
- 512 GB ROM + 8 GB RAM
- Cor disponível: Preto Crepúsculo
OPPO Reno16 FS – PVP recomendado de 749,99 euros
- 512 GB ROM + 8 GB RAM
- Cores disponíveis: Branco Pop e Preto Crepúsculo
OPPO Reno16 F – PVP recomendado de 599,99 euros
- 256 GB ROM + 8 GB RAM
- Cores disponíveis: Branco Pop e Preto Crepúsculo
A campanha de lançamento em Portugal inclui a oferta do IVA na compra de qualquer um dos modelos até 02 de agosto de 2026.
Espreite todos os detalhes da série OPPO Reno16: