Série OPPO Reno16 chegou oficialmente a Portugal

Composta pelos modelos Reno16 Pro, Reno16, Reno16 FS e Reno16 F, a série OPPO Reno16 já se encontra disponível para venda no mercado português.

Série especialmente desenhada para os criadores de conteúdo

Combinadas com o distintivo design "3D Pop Planet" (nos modelos OPPO Reno16 FS e F), esta nova série da OPPO foi pensada para os criadores de conteúdo.

Assim sendo, apresenta ferramentas que elevam o nível do storytelling visual. Por exemplo, a Pop Cam introduz uma experiência de fotografia criativa diretamente na aplicação da Câmara.

Já o novo Hub Create, na aplicação Fotos, reúne diversas ferramentas baseadas em Inteligência Artificial (IA):

AI Remix Collage , que permite combinar várias fotografias ou vídeos curtos em composições visuais em camadas;

, que permite combinar várias fotografias ou vídeos curtos em composições visuais em camadas; Popout Collage 2.0, que permite que os objetos "saiam" do enquadramento em várias direções para conseguir efeitos visuais mais dinâmicos.

Mais IA com o ColorOS 16

Graças ao sistema operativo ColorOS 16, a série OPPO Reno16 oferece experiências de IA mais inteligentes, pensadas para personalizar ao máximo as interações do dia a dia:

IA Bill Manager , que consegue reconhecer e organizar automaticamente pagamentos digitais e recibos físicos, transformando-os em registos de despesas claros com informação útil.

, que consegue reconhecer e organizar automaticamente pagamentos digitais e recibos físicos, transformando-os em registos de despesas claros com informação útil. IA Mind Pilot , que coordena de forma inteligente vários modelos de IA para proporcionar uma assistência mais relevante e sensível ao contexto;

, que coordena de forma inteligente vários modelos de IA para proporcionar uma assistência mais relevante e sensível ao contexto; IA Menu Translation , que "lê" menus e cria explicações visuais de pratos para facilitar as experiências gastronómicas no estrangeiro;

, que "lê" menus e cria explicações visuais de pratos para facilitar as experiências gastronómicas no estrangeiro; IA LinkBoost 4.0, que proporciona um desempenho de rede mais estável em ambientes com muita gente ou em zonas com sinal mais fraco.

Preço e disponibilidade

Os novos equipamentos de última geração da OPPO já estão disponíveis para compra em Portugal através dos canais oficiais habituais de revenda e distribuição da marca em Portugal.

Eis as características e respetivos valores:

OPPO Reno16 Pro – PVP recomendado de 1099 euros

512 GB ROM + 12 GB RAM

Cor disponível: Preto Grafite

OPPO Reno16 – PVP recomendado de 899,99 euros

512 GB ROM + 8 GB RAM

Cor disponível: Preto Crepúsculo

OPPO Reno16 FS – PVP recomendado de 749,99 euros

512 GB ROM + 8 GB RAM

Cores disponíveis: Branco Pop e Preto Crepúsculo

OPPO Reno16 F – PVP recomendado de 599,99 euros

256 GB ROM + 8 GB RAM

Cores disponíveis: Branco Pop e Preto Crepúsculo

A campanha de lançamento em Portugal inclui a oferta do IVA na compra de qualquer um dos modelos até 02 de agosto de 2026.

Espreite todos os detalhes da série OPPO Reno16: