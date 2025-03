Austrália vai desmantelar o seu primeiro reator nuclear: 50 anos a alimentar a ciência

A Organização Australiana de Ciência e Tecnologia Nuclear (ANSTO, originalmente) deu início a um ambicioso projeto de desmantelamento do primeiro reator de investigação nuclear do país. O HIFAR operou durante quase 50 anos.

Fim do HIFAR, o primeiro reator nuclear da Austrália

Situado em Lucas Heights, o HIFAR (High Flux Australian Reactor) foi inaugurado em 1958 pelo então primeiro-ministro australiano Sir Robert Menzies. Operacional durante quase 50 anos, foi substituído em 2007 pelo reator de investigação OPAL, também da ANSTO.

A autorização para o início do desmantelamento foi concedida pela Agência Australiana de Proteção contra Radiação e Segurança Nuclear (ARPANSA, originalmente) no final de 2024, permitindo avançar com as primeiras fases do processo.

A entrada da Austrália na era nuclear deu-se oficialmente com a inauguração do HIFAR, que se tornou uma peça central no nosso campus. A sua estrutura circular de aço branco tem sido uma imagem marcante em Lucas Heights e na região sul de Sydney ao longo de quase 70 anos.

Afirmou Shaun Jenkinson, diretor executivo da ANSTO.

O desmantelamento do reator nuclear

O processo de desmantelamento do HIFAR é extremamente complexo e será executado em conformidade com os mais elevados padrões internacionais de segurança e engenharia.

Como reator multiusos de 10 megawatts, o HIFAR foi pioneiro na produção de medicina nuclear na Austrália, no desenvolvimento de técnicas de irradiação de silício e na investigação com feixes de neutrões - avanços que pavimentaram o caminho para as capacidades soberanas da ANSTO nos dias de hoje.

Sublinhou Jenkinson.

O gestor de projeto Brett Wheeler enfatizou a preparação rigorosa que antecedeu este desmantelamento:

Foram necessários 10 anos de planeamento e estudos até à aprovação final da ARPANSA.

O futuro do HIFAR

Desde o seu encerramento em 2007, o HIFAR tem sido mantido num estado seguro. No primeiro ano após o fecho, a ANSTO procedeu à remoção do combustível do reator, dos mecanismos de controlo e da água utilizada no sistema.

A fase atual do projeto foca-se apenas na desmontagem da infraestrutura interna e na gestão dos componentes radioativos contidos no edifício de 21 metros de altura.

A estrutura externa branca do HIFAR permanecerá intacta por enquanto. O seu desmantelamento está previsto apenas para uma fase muito posterior do projeto.

Esclareceu Wheeler.

Um dos principais fatores que influenciaram o momento escolhido para este desmantelamento foi a próxima reforma de muitos dos especialistas do HIFAR.

Será uma despedida apropriada para quem dedicou décadas ao funcionamento deste marco científico e de engenharia na Austrália.

Concluiu Wheeler.

