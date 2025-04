Salão Internacional do Automóvel de Xangai é uma janela para o futuro

Hoje, 23 de abril de 2025, o Salão Internacional do Automóvel de Xangai (Auto Shanghai 2025) abriu oficialmente as portas à imprensa. O Pplware acompanhou os muitos lançamentos, com foco para a liderança da BYD.

Salão Internacional do Automóvel de Xangai: o maior do mundo

Auto Shanghai 2025 marca o início de um dos eventos mais aguardados da indústria automóvel global.

Com a presença de mais de 1.000 expositores nacionais e internacionais, o salão destaca-se como uma vitrine das últimas tendências em eletrificação, condução inteligente e design automóvel de luxo.

A edição deste ano espera atrair cerca de um milhão de visitantes ao longo dos seus nove dias de duração, refletindo o crescente interesse por veículos elétricos e tecnologias sustentáveis.

Curioso (ou talvez não) é a apresentação de mais de 150 modelos em estreia mundial, consolidando o evento como um palco de lançamentos estratégicos para marcas globais.

Denza revelou o seu primeiro concept coupé, o Denza Z

Um dos pontos alto do início do Salão Automóvel foi o lançamento do Z da Denza. Estas é uma submarca de luxo da BYD. A revelação do Denza Z, um coupé elétrico de quatro lugares, é o desafio da marca para competir com ícones como o Porsche 911.

Com um design aerodinâmico e tecnologias avançadas, como sistema de direção por fio e suspensão magnetorreológica, o Denza Z promete redefinir o segmento de veículos elétricos de alto desempenho.

Com estas apresentações, a BYD e a Denza reforçam o seu compromisso com a inovação e a liderança no mercado de veículos elétricos, posicionando-se na vanguarda da mobilidade sustentável e do luxo automóvel.

O concept car desportivo contará com o primeiro sistema de controlo da carroçaria DiSus-M exclusivo da indústria NEV, sendo esta a primeira vez que o sistema é mencionado.

O DiSus é um sistema de controlo da carroçaria anunciado pela BYD em 10 de abril de 2023, quando foram anunciados três ramos - DiSus-C, DiSus-A e DiSus-P.

Em 27 de março, a Yangwang lançou oficialmente o U7, um sedan equipado com DiSus-Z.

Sublinhando o que foi já referido, o DiSus-M baseia-se no princípio magnetoreológico para permitir que o sistema de suspensão seja livremente ajustável, segundo a Denza.

BYD abriu portas para a conquista da dinastia pelo oceano adentro

No Salão do Automóvel de Xangai 2025, a BYD também marcou presença com várias novidades.

Entre os anúncios tecnológicos, a marca chinesa apresentou vários modelos da série Ocean e da série Dynasty, ampliando a sua gama de veículos elétricos e híbridos.

Da série Dynasty, destaca-se o BYD Xia e o BYD Han L, ambos incorporando tecnologias avançadas e design refinado.

Da série Ocean, os modelos destacam-se pelas inovações tecnológicas e design inspirado em elementos marítimos.

Modelos apresentados da Série Ocean:

BYD Ocean-S (Conceito)

BYD Sealion 06 DM-i e EV

BYD Seal 06 EV

BYD Seal 06 DM-i Wagon

O destaque recaiu sobretudo no Ocean-S, um concept que introduz a nova linguagem de design da Série Ocean, com formas onduladas e superfícies suaves que remetem ao ambiente marinho.

Destaques incluem faróis estreitos, portas com abertura invertida e um interior com painel inspirado em dunas e ondas.

Este certame tem muito para contar. É uma janela sobretudo para o que aí vem em termos de elétricos, de tecnologias para servir esta nova geração de veículos com o cunho do gigante asiático.