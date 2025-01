O BYD YangWang U9 não receia a estrada e pode simplesmente saltar os buracos

A tecnologia tem evoluído nos carros e estes são hoje verdadeiras máquinas com propriedades únicas. A BYD quer agora mostrar uma novidade que destaca totalmente o seu YangWang U9. Este supercarro elétrico não receia nenhuma estrada, uma vez que pode simplesmente saltar buracos e outros objetos.

O BYD YangWang U9 é um dos mais recentes supercarros elétricos do mercado. Esta proposta de topo da marca chinesa é uma montra do que melhor consegue criar e vai certamente trazer para os seus carros. O YangWang U9 não é apenas rápido, mas também traz muitas tecnologias novas, que nem as marcas europeias mais caras conseguem igualar. O U9 pode literalmente saltar buracos!

Esta proposta da BYD está equipada com o sistema de suspensão Disus-X da BYD. Este é composto por um controlo inteligente do amortecimento da carroçaria e um sistema inteligente de controlo hidráulico da carroçaria. A empresa partilhou um vídeo onde demonstra as capacidades do seu mais recente supercarro.

O vídeo partilhado pela marca mostra o U9 a acelerar a mais de 120 km/h de forma autónoma. A suspensão complicada entra em ação assim que o carro se aproxima de um buraco. Empurra o carro no ar brevemente com uma força de mais de uma tonelada, antes de aterrar suavemente do outro lado do obstáculo.

É alimentado por quatro motores elétricos com uma potência combinada de 960 kW (1.287 cv) e um binário máximo de 1.680 Nm. O YangWang U9 é alimentado por quatro motores elétricos que produzem 1.288 cv. A BYD afirma que consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,36 segundos e fazer 400 metros em 9,78 segundos, com uma velocidade máxima de 390 km/h.

Em novembro de 2024, o Yangwang U9 alcançou um resultado impressionante, com uma volta de 7:17.9 em Nürburgring. O carro tem 465 km de autonomia em condições CLTC e utiliza uma bateria de 80 kWh, que suporta taxas de carregamento até 500 kW.

Provavelmente esta proposta única da BYD não chegará ao mercado global tão cedo. A Yangwang é a divisão de carros premium da BYD, o que o torna ainda mais apetecível para alguns felizardos que podem pagar os 220 mil euros que custa na China.