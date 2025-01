UTM 4.6: Tenha o Windows em qualquer Mac (ferramenta grátis)

Quando se fala em virtualização no macOS, o hypervisor mais conhecido é sem dúvida o Parallels. É verdade que no segmento das ferramentas de virtualização não existem assim tantas opções, no entanto, as que existem são bastante completas e robustas, como é o caso do VirtualBox, do VMWare, entre outras. A ferramenta UTM também não é desconhecida, mas tem funcionalidades fantásticas. Descubra-as!

A ferramenta UTM usa a estrutura de virtualização de hipervisor da Apple para executar sistemas operativos ARM64 no Apple Silicon com velocidades muito próximas do que se consegue nativamente. Esta ferramenta suporta CPUs Intel, como os últimos SoC da Apple.

Ao contrário de outros softwares de virtualização gratuitos, o UTM foi criado para macOS. O UTM é semelhante a uma app para Mac com todos os recursos de privacidade e segurança necessários, segundo é revelado na página do projeto. As novidades da última versão podem ser lidas aqui.

No "coração" do UTM está o QEMU, um software de emulação gratuito e de código aberto com décadas de idade que é amplamente usado e mantido ativamente. Embora o QEMU seja poderoso, pode ser difícil instalá-lo e configurá-lo com a sua infinidade de opções e opções de linha de comando. O UTM foi projetado para dar aos utilizadores a flexibilidade do QEMU sem grandes complicações. Além de todo o potencial do UTM, na página do projeto estão também já várias máquinas virtuais prontas a funcionar. Basta que aceda aqui e escolha qual pretende descarregar gratuitamente.

Do que testámos, este software é de facto muito bem e com a vantagem, como referido, de se conseguir emular sistemas que apenas estão preparados para CPUs Intel. Experimentem.

UTM