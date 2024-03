Aprovado o primeiro monitor de diabetes para iPhone sem receita médica

O iPhone acaba de dar mais um passo importante para os dispositivos móveis e "vestíveis" poderem efetuar leituras de açúcar no sangue para controlar a diabetes. A FDA, o organismo regulador da saúde nos EUA, aprovou o sistema de biossensor de glicose Stelo da Dexcom, que usa uma ligação Bluetooth com o iPhone. Este sistema pode ser adquirido e utilizado sem receita médica.

Um dispositivo que abre portas à monitorização preventiva

A FDA diz que o dispositivo não se destina a quem tenha sido diagnosticado com baixo nível de açúcar no sangue, nem a quem tenha sido prescrita insulina. Existem dispositivos de prescrição para esses pacientes.

O novo dispositivo destina-se a diabéticos não dependentes de insulina, bem como a qualquer pessoa que possa estar em risco de desenvolver diabetes.

As medições são efetuadas automaticamente de 15 em 15 minutos e cada sensor pode ser utilizado durante 15 dias antes de ser substituído.

A FDA afirma que o desenvolvimento é importante porque nem toda a gente tem igual acesso aos médicos, e isto proporciona uma maior "equidade na saúde ao deslocar os cuidados e o bem-estar para o ambiente doméstico".

A empresa começará a colocar à venda o dispositivo (compatível com iOS e Android) já no próximo verão nos EUA. Estas ações, como é esperado, poderão abrir no resto do mundo também as mesmas facilidades.

Apple Watch ainda estará longe de oferecer esta funcionalidade

A medição não invasiva do açúcar no sangue continua a ser o Santo Graal. No ano passado, foi noticiado que a intenção inicial era lançá-lo como uma funcionalidade do Apple Watch original.

A ideia revelou-se demasiado ambiciosa e a FDA alertou recentemente as pessoas para não utilizarem produtos não invasivos, uma vez que não são fiáveis.

No entanto, este continua a ser o objetivo a longo prazo, e parece certo que acabaremos por vê-lo num Apple Watch - mas provavelmente só daqui a alguns anos.