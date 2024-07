Google Maps: reportar problemas na estrada no CarPlay, mas Android Auto fica de fora

Ainda que o Waze domine no mundo das app móveis, a verdade é que o Google Maps tem conquistado espaço graças a novas funcionalidades. O reportar problemas na estrada foi uma destas, mas ainda não estava nos sistemas como o CarPlay ou o Android Auto. Isso muda agora, pelo menos no universo da Apple.

Reportar problemas na estrada no CarPlay

O Google Maps é cada vez mais uma ferramenta para ajudar os condutores nas suas viagens. Além de orientar os trajetos com os caminhos, ajuda a mostrar onde há trânsito e como este pode ser evitado nas viagens diárias dos utilizadores.

Uma das mais recentes novidades permite reportar problemas na estrada, quer sejam acidentes ou simplesmente um radar de velocidade. Esta era uma funcionalidade limitada aos smartphones, mas isso muda agora com mais uma melhoria. Passa a estar presente também no CarPlay da Apple.

Google Maps abre-se em novas plataformas

Esta era uma opção há muito pedida pelos utilizadores da Google. Estes, que dependem do CarPlay para se movimentarem de carro, queriam poder reportar problemas na estrada e assim ajudar outros condutores.

Com esta novidade, podem agora indicar problemas como acidentes, abrandamentos, obras, veículos parados ou um radar de velocidade. Assim, navegar na estrada fica mais simples e, principalmente, mais seguro. Para reportar uma destas situações existe agora um novo botão na interface, que dá acesso à lista de possíveis problemas.

anterior próxima

Por agora o Android Auto vai ficar de fora

Como acontece com a versão dedicada ao Android, estes dados são alimentados na plataforma de modo automático. Depois, e como é normal, irá surgir aos restantes utilizadores da estrada e ajudará a evitar problemas e situações anormais.

Curiosamente, a Google parece ter dado prioridade ao CarPlay da Apple e não ao Android Auto. Este sistema da gigante das pesquisas deverá receber num futuro próximo esta novidade na sua versão do Google Maps. Parece haver agora uma atenção especial para este sistema e ao iOS, como se viu recentemente com a adição do velocímetro.