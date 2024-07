Conhece a empresa europeia sem a qual a Intel, a Nvidia e a TSMC não teriam sucesso?

Com o desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA), as empresas responsáveis pelo hardware que confere capacidade e potência aos dispositivos que a "rodam" ganharam um novo destaque. O crescimento tem sido impressionante e, pelo mundo da tecnologia e até dos investimentos, ecoam nomes como Nvidia, TSMC e Intel. No entanto, há uma empresa europeia que, apesar de menos falada, contribui profundamente para o sucesso das restantes. Quem é a ASML?

No mundo da tecnologia, nem todos os intervenientes são vistos ou valorizados. Isto é, os componentes de um smartphone ou outro gadget, aquilo que permite que o dispositivo funcione efetivamente, são um tanto invisíveis para o utilizador comum, cuja exigência é apenas que ele funcione adequadamente. Entre o hardware e o software, no entanto, há muito que fica por saber.

Por exemplo, é certo que já se cruzou com nomes como a Nvidia, Intel, TSMC e, claro, Samsung. Com o crescimento que têm registado, aliás, é possível que já tenha, inclusivamente, averiguado a possibilidade de investir nestas empresas cada vez mais relevantes e valiosas.

Uma que talvez não seja tão sonante é a ASML, que sustenta, em certa medida, as gigantes dos semicondutores.

Quem é a ASML?

A ASML é uma empresa holandesa fundada em 1984 e especializada no fabrico e desenvolvimento de máquinas de fotolitografia. Aliás, é a única empresa capaz de fabricar máquinas de litografia de ultravioleta extremo (UVE), ou extreme ultraviolet lithography (EUV).

As máquinas de fotolitografia como as que a ASML produz são responsáveis pela transferência de padrões de uma matriz ou retículo na superfície de um wafer para o silício, que é o material utilizado para fabricar chips ou circuitos integrados devido às suas elevadas propriedades semicondutoras.

Embora outras empresas também fabriquem máquinas de fotolitografia, a ASML é a única empresa no mundo com dispositivos de litografia UVE. Estes são necessários para o fabrico de chips mais avançados, uma vez que criam um padrão na superfície do wafer de silício do chip que é muito mais pequeno, permitindo uma maior capacidade de processamento no próprio componente.

Estes chips mais avançados são os utilizados no domínio da Inteligência Artificial (IA), justificando o aumento da sua procura.

Resultados financeiros da empresa ASML aquém, mas CEO está otimista

A empresa europeia apresentou os seus resultados para o primeiro semestre de 2024, mostrando um lucro líquido de 2.801,7 milhões de euros, menos 28% em relação ao mesmo período do ano passado, e vendas líquidas totais de 6.243 milhões de euros, menos 9,6% relativamente ao ano anterior.

Esta queda poderá dever-se ao número crescente de empresas chinesas que concorrem com preços mais baixos e maior capacidade de produção. A competitividade chinesa faz com que as empresas tecnológicas deixem a ASML.

Apesar de ser a única empresa capaz de fabricar as máquinas de litografia UVE, há outras que conseguem desenvolver máquinas de fotolitografia mais tradicionais e de menor custo, sendo mais apetecíveis do que as da ASML.

Além da forte concorrência chinesa, a ASML enfrenta outra complicação. Conforme vimos aqui, a Bloomberg revelou que a administração de Joe Biden está a considerar a imposição de uma medida sobre os produtos estrangeiros diretos, ou FDPR - Foreign Direct Product Rule. Esta diz que, se um produto for fabricado com tecnologia americana, o Governo tem o poder de impedir a sua venda, incluindo produtos fabricados num país estrangeiro.

Embora a medida afete as empresas chinesas, prejudicará, também, a ASML, uma vez que é europeia.

Aquando do anúncio dos resultados do primeiro semestre do ano, o presidente e diretor-executivo da ASML, Christophe Fouquet, mostrou-se otimista, salientando que, apesar da incerteza no mercado dos semicondutores, a indústria deverá recuperar na segunda metade do ano.

