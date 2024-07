China deverá atingir já este mês os objetivos de energia limpa que tinha previsto para 2030

A China é o maior poluidor do mundo, mas deverá atingir ainda este mês os seus objetivos em matéria de energia limpa traçados para 2030.

O mundo está a trabalhar no sentido das energias renováveis, com os países a perceberem como podem potencializar a sua ação neste sentido. A China, que por albergar muitas pessoas e indústrias é o maior poluidor do mundo em matéria de CO2, tomou medidas para se tornar mais verde. Estas parecem estar, agora, a dar frutos curiosos.

De acordo com o Global Wind Report 2024, publicado pelo Global Wind Energy Council no passado mês de abril, a China estabeleceu um novo recorde com 75 GW de novas instalações autorizadas, contribuindo para quase 65% do total global.

No mês passado, por exemplo, o país instalou uma enorme turbina eólica offshore de 18 MW, a maior do mundo em termos de potência, contribuindo para a sua transição para a energia limpa. Outros países tomaram conhecimento destes esforços, incluindo a Alemanha, que irá instalar turbinas eólicas de fabrico chinês num parque eólico offshore próprio.

Conforme enumerado pelo Electrek, a China adotou, ainda, de forma plena, a energia solar como fonte alternativa de energia limpa. Em junho, ativou um parque solar de 3,5 gigawatts e cerca de 13.000 hectares nos arredores de Urumqi, a capital de Xinjiang, o maior do seu género no mundo.

A China instalou 103,5 GW de capacidade de energia limpa nos primeiros cinco meses de 2024, enquanto os seus acréscimos de energia térmica diminuíram 45% de ano para ano. Isto indica uma transição do carvão e da energia nuclear para alternativas mais limpas, ao mesmo tempo que continua a satisfazer a procura crescente nas suas redes elétricas locais.

Até agora, em 2024, a energia eólica foi a segunda forma de energia nova mais instalada na China, atingindo um total de 19,8 GW de nova capacidade, representando 17% do total de novas adições. As instalações de energia eólica aumentaram 21% relativamente ao ano anterior e, como a solar, mostram um crescimento contínuo a partir de um recorde de 2023.

Com vários esforços a serem conduzidos pelo país asiático, relatórios recentes sobre energia mostram que a China está vários anos adiantada relativamente ao calendário previsto para atingir os seus objetivos de energia limpa. Previstos para 2030, os objetivos poderão ser alcançados já este mês.

De acordo com um relatório de 2 de julho da Climate Energy Finance (CEF), a China está no bom caminho para atingir o seu objetivo de 1200 GW em instalações eólicas e solares já este mês. O prazo original para atingir este objetivo de energia verde era 2030, pelo que a China está uns impressionantes seis anos adiantada, com 1152 GW registados no final de maio.

China impressiona, mas ainda não convence

Apesar deste caminho impressionante em matéria de energias limpas, a China tem, ainda, muito que desbravar.

Afinal, o país depende largamente das centrais elétricas alimentadas a carvão e terá de as substituir, de modo a resolver verdadeiramente as suas emissões de CO2.