O Google Mapas tem melhorado ao longo dos anos e recebido novidades muito importantes para os utilizadores. Não se limitam apenas à forma como os mapas são apresentados, indo mais longe nas funcionalidades que oferecem.

Com um foco cada vez maior no trânsito e no apoio aos utilizadores, há funcionalidades que podem ser exploradas. Quem usa o Google Mapas para se orientar no trânsito pode ajudar e reportar todos os problemas que encontrar na estrada.

Cada vez mais o Google Mapas é uma ferramenta que apoia os utilizadores na estrada e na condição. Se os mapas que oferece são essenciais, há também uma camada dedicada ao trânsito e aos problemas que vão surgindo nesta área.

Claro que é uma funcionalidade que mesmo tendo informações externas, depende dos utilizadores. Estes podem, e devem, alimentar o serviço de mapas com todos os problemas que são detetados. Este podem ir desde radares, objetos na estrada, obras e outros problemas.

A forma de reportar estes problemas é extremamente simples, e útil em simultâneo. Quando estão numa viagem, com as indicações para o destino ativas, têm, do lado direito 4 ícones. No último (+) podem abrir a área para reportar problemas.

Aqui dentro encontram todas as opções que existem por agora para serem reportadas à Google aos outros utilizadores do Mapas. Falamos de radares móveis, de uma faixa cortada, de um veículo parado, da necessidade de abrandar ou de uma colisão.

Para usarem, só precisam escolher o que querem reportar. Este deve ser realizado no local, para ficar associado a esse ponto, como esperado e desejado. Caso se arrependam ou entendam que é um erro, podem sempre anular o processo, carregando no botão presente. Este vai estar apresentado por alguns segundos apenas.

É desta forma simples que podem ajudar o Google Mapas e os seus utilizadores com problemas no trânsito e no caminho. Segue o caminho de outras apps similares e que têm provado o seu valor. Com um simples clique, podem reportar problemas de todos os tipos.