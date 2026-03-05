Apple lança iOS 26.3.1: atualização crítica para iPhone com novos recursos e correções
A Apple lançou uma nova atualização para o iPhone. O iOS 26.3.1 já está disponível e traz correções de erros, melhorias no sistema e alguns ajustes inesperados para uma versão considerada “menor” do sistema operativo.
Apesar de não ser uma atualização principal, a empresa de Cupertino introduziu mudanças relevantes que podem melhorar a estabilidade do sistema e a experiência dos utilizadores.
Uma atualização pequena… mas com novidades
Normalmente, versões com numeração “.1” focam-se apenas em correções de segurança ou estabilidade. No entanto, o iOS 26.3.1 inclui também algumas alterações funcionais, o que não é habitual neste tipo de atualização incremental.
De acordo com as informações divulgadas, a atualização:
- Corrige vários erros detetados após o lançamento do iOS 26.3
- Introduz pequenas melhorias no comportamento do sistema
- Ajusta alguns componentes internos do iOS para maior estabilidade
Curiosamente, a Apple indicou que esta versão não inclui correções de segurança, algo pouco comum numa atualização deste tipo.
Compatibilidade com os iPhone mais recentes
Tal como acontece com o iOS 26, esta atualização destina-se aos iPhone lançados a partir de 2019, incluindo:
- iPhone 11 e modelos posteriores
- iPhone SE (2.ª e 3.ª geração)
- modelos mais recentes da linha iPhone
Isto significa que milhões de utilizadores podem instalar imediatamente esta versão do sistema.
Atualização prepara próximos lançamentos
A chegada do iOS 26.3.1 acontece poucas semanas depois do iOS 26.3, que trouxe dezenas de correções de segurança e várias melhorias internas no sistema.
Esta nova versão surge assim como uma atualização de manutenção, enquanto a Apple continua a preparar a próxima grande atualização da série, o iOS 26.4, que deverá chegar nas próximas semanas com novas funcionalidades e melhorias adicionais.
Como instalar o iOS 26.3.1
A atualização já pode ser instalada diretamente no iPhone:
- Abrir Definições;
- Aceder a Geral;
- Selecionar Atualização de software.
Se estiver disponível para o dispositivo, o iOS 26.3.1 pode ser descarregado e instalado imediatamente.
Para a maioria dos utilizadores, recomenda-se a instalação, uma vez que estas atualizações tendem a resolver erros que podem afetar o desempenho e a estabilidade do sistema.