Apple lança iOS 26.3.1: atualização crítica para iPhone com novos recursos e correções

A Apple lançou uma nova atualização para o iPhone. O iOS 26.3.1 já está disponível e traz correções de erros, melhorias no sistema e alguns ajustes inesperados para uma versão considerada “menor” do sistema operativo.

Apesar de não ser uma atualização principal, a empresa de Cupertino introduziu mudanças relevantes que podem melhorar a estabilidade do sistema e a experiência dos utilizadores.

Uma atualização pequena… mas com novidades

Normalmente, versões com numeração “.1” focam-se apenas em correções de segurança ou estabilidade. No entanto, o iOS 26.3.1 inclui também algumas alterações funcionais, o que não é habitual neste tipo de atualização incremental.

De acordo com as informações divulgadas, a atualização:

Corrige vários erros detetados após o lançamento do iOS 26.3

Introduz pequenas melhorias no comportamento do sistema

Ajusta alguns componentes internos do iOS para maior estabilidade

Curiosamente, a Apple indicou que esta versão não inclui correções de segurança, algo pouco comum numa atualização deste tipo.

Compatibilidade com os iPhone mais recentes

Tal como acontece com o iOS 26, esta atualização destina-se aos iPhone lançados a partir de 2019, incluindo:

iPhone 11 e modelos posteriores

iPhone SE (2.ª e 3.ª geração)

modelos mais recentes da linha iPhone

Isto significa que milhões de utilizadores podem instalar imediatamente esta versão do sistema.

Atualização prepara próximos lançamentos

A chegada do iOS 26.3.1 acontece poucas semanas depois do iOS 26.3, que trouxe dezenas de correções de segurança e várias melhorias internas no sistema.

Esta nova versão surge assim como uma atualização de manutenção, enquanto a Apple continua a preparar a próxima grande atualização da série, o iOS 26.4, que deverá chegar nas próximas semanas com novas funcionalidades e melhorias adicionais.

Como instalar o iOS 26.3.1

A atualização já pode ser instalada diretamente no iPhone:

Abrir Definições; Aceder a Geral; Selecionar Atualização de software.

Se estiver disponível para o dispositivo, o iOS 26.3.1 pode ser descarregado e instalado imediatamente.

Para a maioria dos utilizadores, recomenda-se a instalação, uma vez que estas atualizações tendem a resolver erros que podem afetar o desempenho e a estabilidade do sistema.