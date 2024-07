Google traz para o iOS e CarPlay uma novidade que o Android já tem há 5 anos

Apesar de não o conseguir fazer sempre, a Google procura dar às plataformas onde tem os seus serviços as mesmas funcionalidades e capacidades. Esta experiência de utilização é importante e agora dá mais um passo. Depois de estrear há 5 anos no Android, o Google Maps traz para o iPhone e CarPlay o velocímetro e os limites de velocidade.

A Google parece estar agora a dar mais um avanço para ter os seus serviços completos e uniformes, quer no Android, quer no iOS. A gigante das pesquisas procura manter esta uniformidade, algo que os utilizadores querem e procuram, para assim terem as mesmas capacidades.

Com uma novidade, o Google Maps para o iPhone e para o CarPlay evolui agora e torna-se ainda mais útil para quem usa este serviço para conduzir. Estará a chegar o velocímetro com a informação da velocidade instantânea e também os limites de velocidade de cada local.

Esta novidade tinha já sido descoberta há alguns dias na Índia, mas apenas agora a Google confirmou que o seu lançamento será global. Nas próximas semanas será alargado a mais mercados e a mais utilizadores, para assim ser verdadeiramente universal para todos os utilizadores.

Numa página de suporte, a Google referiu que o velocímetro mostra a velocidade do veículo para “uso apenas informativo”. Os utilizadores devem no velocímetro do seu veículo para confirmar a sua velocidade real de condução e assim respeitar os limites de velocidade.

Para verificar se esta novidade está já disponível, os utilizadores devem abrir o Google Maps e carregar na sua imagem, localizada no canto superior direito. Aqui devem depois escolher a opção Definições e depois aceder a Navegação. Aqui só precisam ativar as 2 novas opções.

É interessante ver como a Google aguardou 5 anos para dar ao iPhone e ao CarPlay algo que é já natural no Android. Ainda assim, e com esta novidade do Google Maps, os dois sistemas volta a ficar próximos e com as mesmas capacidades para os utilizadores.