Já ouviu falar do Windows 11 “Government Edition”? Cuidado que é versão falsa e ilegal

Todos os utilizadores do Windows 11 procuram que o seu sistema consuma o mínimo de recursos e que tenha apenas o essencial. Este é um sonho que todos sabem não ser simples, e muitas vezes procuram atalhos que prometem muito. A mais recente proposta chama-se Windows 11 "Government Edition” e promete muito. Afinal, sabe-se agora, não é tão perfeita como se julgava.

Revelada há alguns dias na Internet, a versão Windows 11 "Government Edition” prometia dar aos utilizadores um sistema limpo, sem bloatware e serviço e a apps desnecessárias. Esta era para muitos a solução que aguardavam há muito e que iria dar uma nova vida a muitos PCs.

Revelada no Twitter, rapidamente ganhou uma atenção grande e aumentou a curiosidades nos utilizadores. Claro que muitos se apressaram a testar o que encontravam na Internet, sem olharem ao que realmente estavam a instalar, colocando-se numa situação complicada e de vulnerabilidade.

Microsoft Windows 11 Government Edition. A version that is maximally debloated with all telemetry and Microsoft apps removed as well as no hardware restrictions that are present in the retail version. Just as God intended.#Microsoft #Windows11 #privacy pic.twitter.com/EAT2ADvDEq