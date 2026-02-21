Microsoft testa nova IA do Windows 11 na barra de tarefas e no Explorador de Ficheiros

A mais recente experiência da Microsoft com o Windows 11 indica uma mudança na forma como a IA está neste sistema operativo. Em vez de depender de novas aplicações independentes ou interfaces inovadoras e apelativas, a empresa quer incorporar pequenas ferramentas de IA em locais que usam diariamente. Principalmente a barra de tarefas e o Explorador de Ficheiros.

Microsoft testa nova IA do Windows 11

No centro deste esforço está uma nova funcionalidade chamada Ask Copilot. Esta transforma a barra de pesquisa do Windows 11 numa porta de entrada para os serviços de IA do Microsoft 365. Uma vez ativada, substitui a Pesquisa do Windows e introduz uma sintaxe de comandos @ que se assemelha mais a marcar alguém num chat do que a fazer uma consulta ao sistema.

Escrever algo como @investigador, poderá ativar no Windows 11 agentes de IA especializados. Estes são concebidos para trabalhar durante períodos mais longos, realizando tarefas como recolher informações básicas ou resumir documentos técnicos complexos. Algumas destas tarefas podem demorar 10 minutos ou mais, com indicadores de progresso em tempo real apresentados diretamente na barra de tarefas.

Isto sugere que as ambições mais amplas da Microsoft relativamente à IA para o Windows 11 nunca desapareceram de facto. Isto, apesar das mensagens públicas que indicavam uma redução na abordagem "IA em todo o lado". Em vez de sobrecarregar a experiência com avisos intrusivos ou aplicações dedicadas, a empresa parece estar a incorporar ferramentas de assistência em fluxos de trabalho comuns.

Em breve na barra de tarefas e Explorador de Ficheiros

Além da barra de tarefas, o Explorador de Ficheiros do Windows 11 ganha a sua própria integração com o Copilot. Um novo botão na aplicação permite aos utilizadores gerar resumos contextuais e insights de documentos sem sair da visualização do ficheiro. Estas anotações de IA em tempo real utilizam os serviços conectados do Microsoft 365, oferecendo aos utilizadores uma visão geral rápida.

Para a Microsoft, esta integração gradual da IA ​​aponta para uma mentalidade de design que trata a inteligência como uma infraestrutura, e não como um recurso principal. Cada integração visa pequenas eficiências: aumentos modestos de velocidade e clareza que se acumulam ao longo de um dia de trabalho.

Embora a empresa não tenha divulgado o alcance destas integrações, afirma que o Ask Copilot começará a ser disponibilizado aos utilizadores do Windows 11 nas próximas semanas. O resultado é uma forma de IA mais discreta, mas mais abrangente, uma estrutura que poderá, eventualmente, redefinir o papel do assistente de desktop. Em vez de pedir aos utilizadores que abram o Copilot, o próprio Windows passa a ser o Copilot.