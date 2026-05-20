Google apresenta os seus primeiros óculos com IA: Gemini nos olhos e nos ouvidos
Na Google I/O 2026, a gigante tecnológica revelou os seus novos óculos inteligentes, desenvolvidos em parceria com a Samsung, a Gentle Monster e a Warby Parker. O lançamento está previsto para o outono deste ano.
O regresso da Google aos óculos inteligentes
Após anos de pausa desde a polémica experiência com os Google Glass, a gigante tecnológica voltou a apostar nos óculos inteligentes, desta vez com uma abordagem completamente diferente.
Em vez de ecrãs e câmaras vistosas, a aposta é agora na discrição, no estilo e na utilidade do dia a dia.
Na Google I/O 2026, a empresa revelou que estabeleceu uma parceria com a Samsung e com as marcas de óculos Gentle Monster e Warby Parker para criar uns óculos com o assistente Gemini integrado, compatíveis com Android e iOS.
Segundo anunciado, haverá dois tipos de óculos inteligentes:
- Óculos áudio, que fornecem ajuda falada ao ouvido. e chegam ainda este outono;
- Óculos com ecrã, que mostram a informação diretamente no campo de visão do utilizador.
Design primeiro, tecnologia depois
Um dos principais argumentos da Google é o design. Enquanto a Gentle Monster traz uma estética disruptiva, mas refinada, a Warby Parker aposta em designs mais clássicos e atemporais.
Assim, a parceria procurou combinar capacidades avançadas de Inteligência Artificial (IA) com conforto e estilo.
Os dois modelos apresentados pela Google integram câmara, altifalante e microfone, permitindo interagir com o Gemini por voz para obter direções, traduzir texto em tempo real ou tirar fotografias sem tocar no telemóvel.
Ambas as opções são alimentadas por um processador Snapdragon, embora o modelo exato ainda não tenha sido confirmado.
Google's back in the glasses game, with the reveal of Android XR smart glasses at #GoogleIO.
This marks our best look yet at what their collaboration with Samsung, Warby Parker and Gentle Monster looks like, with a focus on vocal interactions with Gemini as a companion to your… pic.twitter.com/grtZwbrfKF
— TechCrunch (@TechCrunch) May 19, 2026
Na demonstração em palco, Nishtha Bhatia, product manager, usou os óculos para lançar o Gemini, ligar ao DoorDash e encomendar um café, ouvir um resumo das mensagens não lidas e adicionar um evento ao calendário.
Privacidade fica por responder
Com toda a capacidade de captura de imagem, áudio e contexto do utilizador, a questão da privacidade é inevitável.
Por enquanto, a Google ainda não esclareceu os termos de privacidade associados ao produto.