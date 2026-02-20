Governo quer geradores, telefones Siresp e Starlink em todas as freguesias

O Governo quer que todas as freguesias do país passem a estar preparadas para responder a falhas graves de energia e comunicações. A proposta integra o novo programa PTRR – Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência.

A ideia do Executivo é simples: transformar cada junta de freguesia num ponto local de emergência.

Para isso, cada uma das 3.258 freguesias deverá receber:

Um gerador elétrico , garantindo energia em caso de apagão;

, garantindo energia em caso de apagão; Um telefone do sistema SIRESP , usado pelas forças de segurança e proteção civil;

, usado pelas forças de segurança e proteção civil; Um telefone satélite, para comunicações fora das redes tradicionais;

para comunicações fora das redes tradicionais; Ligação à internet via Starlink, o serviço de internet por satélite da empresa de Elon Musk.

O objetivo é assegurar que, mesmo em cenários extremos, como tempestades, incêndios ou falhas generalizadas de energia, exista sempre um ponto com energia e comunicações operacionais.

Com esta medida, as juntas de freguesia passam a funcionar como mini-centros de apoio tecnológico, permitindo contacto com autoridades, acesso a informação e até disponibilização de Wi-Fi à população.

O plano está incluído na primeira versão do PTRR – Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência, atualmente em consulta pública.