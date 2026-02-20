Governo quer geradores, telefones Siresp e Starlink em todas as freguesias
O Governo quer que todas as freguesias do país passem a estar preparadas para responder a falhas graves de energia e comunicações. A proposta integra o novo programa PTRR – Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência.
A ideia do Executivo é simples: transformar cada junta de freguesia num ponto local de emergência.
Para isso, cada uma das 3.258 freguesias deverá receber:
- Um gerador elétrico, garantindo energia em caso de apagão;
- Um telefone do sistema SIRESP, usado pelas forças de segurança e proteção civil;
- Um telefone satélite, para comunicações fora das redes tradicionais;
- Ligação à internet via Starlink, o serviço de internet por satélite da empresa de Elon Musk.
O objetivo é assegurar que, mesmo em cenários extremos, como tempestades, incêndios ou falhas generalizadas de energia, exista sempre um ponto com energia e comunicações operacionais.
Com esta medida, as juntas de freguesia passam a funcionar como mini-centros de apoio tecnológico, permitindo contacto com autoridades, acesso a informação e até disponibilização de Wi-Fi à população.
O plano está incluído na primeira versão do PTRR – Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência, atualmente em consulta pública.
Uma aposta em como se isto for para a frente, quando for preciso o starlink está a ser usado pela filha do presidente da junta, que foi fazer o rali Dakar, ou o caminho de Santiago a pé, ou coisa parecida…
Com um jeitinho, ainda leva o gerador, para poder carregar o telemóvel e usar o secador de cabelo de manhã.
Eu só espero que não instalem isto na freguesia do Zé Fonseca A.
Arrepia-me, pensar nele na junta de freguesia, a comentar no pplware.
Mesmo.
Não tinha mais lógica ser distribuído pela protecção civil e todos os quartéis de bombeiros?
Já se viu que o SIRESP nunca funciona quando se precisa dele.