Um feito histórico para a Apple! Bateu recordes nos serviços em 2025

O ano de 2025 trouxe um marco histórico para a Apple. A empresa atingiu os 850 milhões de utilizadores semanais na App Store, estando agora presente em 175 países. Com isso, consolida o seu ecossistema de serviços como um dos pilares do seu crescimento. Este é um número fantástico dentro deste ecossistema único.

Um feito histórico para a Apple!

Desde o lançamento da loja de apps em 2008, os programadores já geraram mais de 550 mil milhões de dólares em receitas. No primeiro ano, o Facebook foi a aplicação mais descarregada, com quase 5 milhões de instalações, enquanto em 2025 o ChatGPT liderou o ranking de downloads. Isso reflete a ascensão das soluções baseadas em inteligência artificial.

Só em 2024, o ecossistema da Store garantiu 1,3 biliões de dólares em receitas e vendas aos programadores, dos quais mais de 90% foram diretamente para estes, de acordo com dados da própria empresa. Além da loja de apps, a empresa também alcançou marcos significativos em todo o seu portefólio de serviços. O Apple Pay gerou mais de 100 mil milhões de dólares em aumento de vendas para empresas de todo o mundo e evitou mais de mil milhões de dólares em fraudes.

Momento histórico para a Apple Store

Além disso, durante o período de compras de fim de ano, em novembro e dezembro, as transações realizadas com o Apple Pay cresceram muito acima da média de gastos dos consumidores. Entretanto, a Apple TV estabeleceu novos recordes mensais de engagement em dezembro. Teve um aumento de 36% no total de horas visualizadas em comparação com o ano anterior.

A Apple Music também atingiu recordes históricos tanto em número de ouvintes como em novos subscritores. Os desenvolvimentos mais recentes nos serviços da Apple têm-se centrado em experiências mais personalizadas, intuitivas e envolventes. Claro que recebeu o suporte da Apple Intelligence.

O Apple Wallet permite agora acompanhar os pedidos com mais facilidade. O Apple Maps oferece um acesso fácil a rotas e locais visitados com frequência por meio de inteligência integrada. Já o AutoMix na Apple Music pode misturar música na perfeição, emulando o trabalho de um DJ profissional.

Serviços continuam a crescer a bom ritmo

Nos Podcasts, funcionalidades como o melhoramento de diálogos, a geração automática de capítulos e os links inteligentes permitem aos utilizadores personalizar a sua experiência e navegar mais facilmente pelo seu conteúdo favorito. O Apple Fitness+ incorporou dobragem digital em espanhol e alemão, bem como planos personalizados que criam automaticamente rotinas de exercício adaptadas a cada utilizador.

Além disso, existe o Apple Invitations, desenvolvido para facilitar a organização de encontros e a preservação de memórias através da integração com álbuns de fotografias partilhados. Por fim, a Apple Arcade expandiu o seu catálogo com mais de 50 novos jogos para toda a família, todos sem anúncios.