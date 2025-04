Apple poderá expandir a montagem do iPhone no Brasil para contornar as tarifas dos EUA

O presidente Trump anunciou esta semana uma série de tarifas impostas à importação de produtos de outros países, o que acabará por atingir muitas empresas americanas como a Apple - já que a maioria dos seus produtos vem da China. Agora parece que a Apple está a considerar expandir a montagem de iPhones no Brasil para contornar as tarifas dos EUA.

Apple vai montar mais iPhones no Brasil para evitar tarifas

Pode parecer bizarro, mas é uma realidade. Donald Trump anunciou tarifas a certos países que vão imediatamente prejudicar empresas americanas.

Fontes familiarizadas com o assunto disseram à revista brasileira Exame que a Apple tem estado a considerar expandir a capacidade das suas instalações no Brasil como forma de pagar taxas de importação mais baixas sobre os iPhones.

A Apple tem uma linha de montagem dos seus produtos no Brasil desde 2011. A empresa construiu uma fábrica em São Paulo em parceria com a empresa taiwanesa Foxconn. No entanto, devido à sua pequena capacidade, apenas alguns produtos são montados no Brasil, como os iPhones de entrada, para abastecer o mercado local.

De acordo com a reportagem, a Apple quer montar ainda mais modelos de iPhone no Brasil num futuro próximo.

A possibilidade de expandir a fabricação no Brasil começou a ser estudada no ano passado, com atualizações de máquinas e processos industriais.

Diz o relatório.

Tarifas serão um tiro no pé das empresas americanas?

A Anatel, a entidade reguladora brasileira das telecomunicações, concedeu recentemente à Apple e à Foxconn Brasil a certificação necessária para montar o iPhone 16 no Brasil.

O iPhone 13, iPhone 14 e iPhone 15 já foram montados no país. O relatório sugere que a Apple também quer montar os modelos iPhone 16 Pro pela primeira vez no Brasil.

Se a Apple for bem-sucedida, os iPhones montados no Brasil não apenas atenderão à procura local, mas também serão exportados para os EUA. Para a Apple, isso resultará em impostos consideravelmente mais baixos.

O governo americano taxará em 34% os produtos importados da China. A Índia, que também monta os iPhones exportados para o resto do mundo, foi alvo de uma tarifa de 26%.

Para o Brasil, as tarifas de Trump são de apenas 10%. O presidente afirma que as tarifas são “recíprocas” ao que cada país já cobra sobre produtos importados dos EUA.

As ações da Apple já caíram mais de 10% desde que as novas tarifas foram anunciadas. Até ao momento, a empresa perdeu 300 mil milhões de dólares em valor de mercado.

O mesmo aconteceu com outras empresas americanas, como a Nvidia. O anúncio já levou a Nintendo a adiar o lançamento do Switch 2 nos EUA, invocando as incertezas em relação aos direitos aduaneiros.