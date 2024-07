WhatsApp traz novas ferramentas de segurança para se proteger nas conversas de grupo

O WhatsApp procura constantemente novas formas de proteger os utilizadores. Para isso, traz agora uma nova funcionalidade de segurança de conversas de grupo. Assim, teremos no WhatsApp um cartão de contexto que aumenta a segurança do utilizador ao interagir com grupos desconhecidos.

O WhatsApp revelou agora que começou a lançar um cartão de contexto para conversas de grupo para os utilizadores no Android e iOS. Esta funcionalidade estará disponível para todos os utilizadores nas próximas semanas.

A nova funcionalidade de segurança das conversas em grupo no WhatsApp quer aumentar a segurança do utilizador ao interagir com grupos desconhecidos. Quando uma pessoa desconhecida o adiciona a um grupo, o WhatsApp irá agora fornecer uma visão geral dos detalhes deste grupo ou enviar um cartão de contexto.

Este foi concebido para ajudar os utilizadores a tomar decisões informadas sobre a sua inclusão em conversas em grupos desconhecidos. Inclui quem o adicionou, há quanto tempo o grupo foi criado e quem o criou. A partir daí, pode decidir se quer permanecer ou sair do grupo e rever algumas das ferramentas de segurança disponíveis para se manter seguro e protegido no WhatsApp.

Segundo a Meta, esta nova funcionalidade é especialmente útil em situações em que os utilizadores encontraram recentemente indivíduos ou grupos e ainda não os adicionaram à sua lista de contactos. Serve como uma ferramenta útil para verificar se um grupo é familiar ou seguro para aderir.

Esta camada adicional de informação permite que os utilizadores façam escolhas mais informadas sobre a sua participação em conversas de grupo, particularmente quando lidam com contactos desconhecidos ou convites de grupos não solicitados.

Segundo a Meta, esta atualização fornece aos utilizadores do WhatsApp outra camada de segurança. Esta será criada com base nas características existentes, como silenciar chamadas desconhecidas, bloqueio de conversas, verificação de privacidade na aplicação e controlo de quem pode adicioná-lo a grupos.