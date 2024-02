Regulador americano opõe-se ao uso de smartwatches para vigiar diabetes

É uma das tecnologias mais requisitadas à Apple. Muitos indicadores e declarações de responsáveis da empresa de Cupertino dão conta de que o Apple Watch terá tecnologia de monitorização dos níveis de glicose no sangue, para controlo da diabetes. Aliás, são várias as empresas de tecnologia que estão há anos a trabalhar em novos métodos não invasivos para este tipo de função, sobretudo através dos smartwatches e dispositivos semelhantes. A FDA, no entanto, tem uma opinião diferente.

Sensor de monitorização da diabetes nos smartwatches: seria útil?

Desde há vários anos que a Apple e outras marcas, como, por exemplo, a Samsung, trabalham para conseguir, através de um smartwatch, monitorizar com rigor os níveis de glicose no sangue do utilizador. Esta informação poderá ser imensamente útil a diabéticos e possíveis candidatos a ter esta condição. No fundo, será uma funcionalidade útil para todos os utilizadores.

No Pplware falámos deste trabalho de investigação pelo menos há 10 anos, onde as empresas estudam vários "vestíveis" para terem um controlo neste parâmetro de saúde.

Regulador americano não concorda com estas tecnologias vestíveis

A FDA - Food and Drug Administration pronunciou-se agora contra esta tecnologia, alegando que não é exata e que pode levar a que os doentes sejam mal diagnosticados.

Num artigo partilhado pela agência de saúde (via Reuters) na quarta-feira, o regulador argumenta que os dispositivos portáteis que medem os níveis de glicose no sangue sem perfurar a pele podem resultar em "medições imprecisas". A FDA sublinha que não existem atualmente smartwatches e dispositivos semelhantes capazes de testar diretamente os níveis de glicose no sangue.

A agência afirma que as pessoas que dependem da medição constante dos níveis de glicose no sangue - como as pessoas com diabetes - podem acabar por tomar a dose errada de insulina ou outros medicamentos se os resultados não forem exatos.

Tomar uma dose excessiva destes medicamentos pode levar rapidamente a um nível perigosamente baixo de glucose, conduzindo a confusão mental, coma ou morte.

Afirma a FDA.

O regulador também refere que nunca certificou quaisquer dispositivos capazes de medir os níveis de glucose no sangue sem perfurar a pele.

Os vendedores destes smartwatches e anéis inteligentes afirmam que os seus dispositivos medem os níveis de glucose no sangue sem que as pessoas tenham de picar o dedo ou perfurar a pele. Alegam utilizar técnicas não invasivas.

Afirma a agência.

Por enquanto, os únicos dispositivos portáteis certificados pela FDA para medir os níveis de glicose no sangue são os dispositivos de monitorização contínua da glicose (CGM).

Apple quer trazer a tecnologia para o Apple Watch

Como referimos, a Apple tem-se esforçado muito para desenvolver uma tecnologia que permita medir os níveis de glicose no sangue com o Apple Watch sem perfurar a pele. Embora este seja um projeto muito ambicioso, a Bloomberg informou no ano passado que a empresa já alcançou "marcos importantes" com os seus protótipos.

A empresa tem vindo a experimentar uma tecnologia conhecida como fotónica de silício e um processo chamado espetroscopia de absorção ótica que utiliza lasers para emitir comprimentos de onda de luz para uma área sob a pele onde existe fluido intestinal com substâncias que podem ser absorvidas pela glicose.

Dada a importância desta funcionalidade, parece improvável que a Apple a disponibilize aos utilizadores sem a aprovação da FDA. Vale a pena notar que a FDA certificou o Apple Watch como capaz de fazer eletrocardiogramas e monitorizar o histórico de fibrilhação auricular.