Classified: France ’44, a Resistência durante a 2ª Grande Guerra

Encontra-se quase a chegar ao mercado, Classified: France '44, um jogo de estratégia dos estúdios britânicos Absolutely Games. Com a 2ª Grande Guerra Mundial como pano de fundo, trata-se de um jogo capaz de agradar a todos os estrategas virtuais.

Classified: France '44 encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios britânicos Absolutely Games, equipa de desenvolvimento especializada em criação de jogos táticos e de estratégia.

Como seria de esperar, Classified: France '44 é um jogo tático que decorre durante a 2ª Grande Guerra Mundial, e tenta apresentar a uma abordagem original deste tipo de jogos táticos.

O titulo assenta a sua jogabilidade numa mecânica de turnos e captura autenticamente os desafios dos tiroteios da 2ª Guerra Mundial. De realçar ainda que, o jogo apresenta uma grande preocupação em manter-se fiel à História, com táticas reais à altura.

Situado no coração da França ocupada pelos nazistas, o jogador assume o comando dos Jedburghs: um grupo de forças especiais que trabalham com a Resistência. Com recurso a um profundo sistema de caracterização de personagens (o jogo apresenta forte componente RPG), os jogadores terão de formar equipas de soldados habilidosos e reescrever a história em primeira mão enquanto lutam para definir o sucesso do Dia D.

Cada soldado tem as suas características próprias e os jogadores terão de criar um esquadrão especializado, ajudando a Resistência nos seus objetivos.

Classified: France '44 apresenta ainda um sistema de moral único, no qual cada tiro conta. Mesmo cada tiro falhado pode ter um impacto crucial na moral dos inimigos e isso poderá significar a diferença entre viver... ou morrer.

O jogo apresenta ainda uma forte componente tática que sugere aos jogadores a utilização de movimentações furtivas no desenrolar das missões.

Faz sentido. Sendo os jogadores elementos da Resistência, terão de dominar a arte da furtividade para conseguirem infiltrar os seus soldados nas posições inimigas ou preparar emboscadas aos soldados alemães e dessa forma, concluírem as suas missões com o mínimo risco de serem apanhados ou mortos.

Um pormenor importante e que faz com que o posicionamento dos soldados seja crucial, é o facto de que, em Classified: France '44, o fogo amigo pode matar.

Mais de 15 finais possíveis para Classified: France '44 fazem com que o Dia D seja diferente a cada jogo.

Curiosidade ainda para o facto de Classified: France '44 permitir aos jogadores a criação das suas próprias missões e partilhar com a comunidade.

Classified: France '44, será lançado já no próximo mês de Março, no dia 5.