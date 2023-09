Spider-Man em destaque na Playstation

Este final de ano está-se a revelar como o ano do Spidey nas consolas Playstation. O Spider-Man está em forma e recomenda-se, a avaliar pelo destaque que a Sony tem estado a fazer, tanto a Marvel's Spider-Man, como a Marvel's Spider-Man 2.

Tal como temos vindo a acompanhar ao longo dos últimos meses (aqui ou aqui), Marvel's Spider-Man 2 encontra-se quase a chegar às consolas Playstation 5 mas, as novidades não se ficam por aí.

No entanto, também o seu antecessor, Marvel's Spider-Man (que vimos aqui) está em destaque, uma vez que entrou recentemente em promoção.

Marvel's Spider-Man em promoção

A Sony anuncioou recentemente a chegada de novas ofertas promocionais em títulos da série Marvel's Spider-Man para a PlayStation 4 e PlayStation 5 na PlayStation Store, através da promoção "Promoção da Semana".

Esta pode ser uma boa oportunidade para desfrutar das aventuras do super-herói aracnídeo a um preço mais baixo e como prelúdio do próximo, e muito aguardado, lançamento de Marvel's Spider-Man 2 para PlayStation 5.

A "Promoção da Semana" estará disponível na PlayStation Store até 27 de setembro e inclui os seguintes títulos:

Marvel's Spider-Man: Edição Jogo do Ano para a PlayStation 4 agora com 40% de desconto (29,99€): Esta Edição permite aos jogadores jogarem os capítulos da história de Marvel's Spider-Man: A Cidade Que Nunca Dorme, que incluem missões e desafios adicionais, novas fações inimigas conhecidas do universo do Spider-Man e mais fatos para desbloquear;

agora com 40% de desconto (29,99€): Esta Edição permite aos jogadores jogarem os capítulos da história de Marvel's Spider-Man: A Cidade Que Nunca Dorme, que incluem missões e desafios adicionais, novas fações inimigas conhecidas do universo do Spider-Man e mais fatos para desbloquear; Marvel's Spider-Man: Miles Morales para a PlayStation 4 e PlayStation 5 disponível com um desconto de 50% (29,99€): Nesta nova aventura do universo de Marvel's Spider-Man, o adolescente Miles Morales adapta-se ao seu novo bairro ao mesmo tempo que segue as pisadas do seu mentor, Peter Parker, para se tornar o novo Spider-Man. Mas, quando uma feroz disputa pelo poder ameaça destruir o seu novo lar, o aspirante a herói percebe que, com grande poder, vem também grande responsabilidade. Para salvar toda a Nova Iorque da Marvel, Miles tem de assumir o papel de Spider-Man;

disponível com um desconto de 50% (29,99€): Nesta nova aventura do universo de Marvel's Spider-Man, o adolescente Miles Morales adapta-se ao seu novo bairro ao mesmo tempo que segue as pisadas do seu mentor, Peter Parker, para se tornar o novo Spider-Man. Mas, quando uma feroz disputa pelo poder ameaça destruir o seu novo lar, o aspirante a herói percebe que, com grande poder, vem também grande responsabilidade. Para salvar toda a Nova Iorque da Marvel, Miles tem de assumir o papel de Spider-Man; Marvel's Spider-Man: Miles Morales - Edição Derradeira para a PlayStation 4 e PlayStation 5 agora disponível com um desconto de 38% (49,59€): Este conjunto imperdível inclui Marvel's Spider-Man Remasterizado (para a Playstation 5) — o jogo premiado completo, com os três capítulos da aventura Marvel's Spider-Man: A Cidade Que Nunca Dorme, remasterizados e melhorados para a consola Playstation 5;

agora disponível com um desconto de 38% (49,59€): Este conjunto imperdível inclui Marvel's Spider-Man Remasterizado (para a Playstation 5) — o jogo premiado completo, com os três capítulos da aventura Marvel's Spider-Man: A Cidade Que Nunca Dorme, remasterizados e melhorados para a consola Playstation 5; Marvel's Spider-Man Remastered para a PlayStation 5 agora com 34% de desconto (39,59€): Este conjunto imperdível inclui Marvel's Spider-Man Remasterizado — o jogo premiado completo, com os três capítulos DLC da aventura Marvel's Spider-Man: A Cidade Que Nunca Dorme, remasterizados e melhorados para a Playstation 5.

Marvel’s Spider-Man 2 atinge fase Gold

OS Insomniac Games anunciaram recentemente que Marvel's Spider-Man 2, com chegada em exclusivo à PlayStation 5 no próximo dia 20 de Outubro, acabou de atingir a fase Gold. Para assinalar este anúncio, a um mês do lançamento do jogo, o estúdio revelou ainda um novo vídeo, que conta com alguns testemunhos de atores que dão a voz original a algumas das personagens principais do título, como Nadji Jeter (Miles Morales), Yuri Lowenthal (Peter Parker), Laura Bailey (Mary Jane Watson) e Tony Todd (Venom).

"É com grande entusiasmo que partilhamos esta notícia com o estúdio e com os nossos colaboradores da PlayStation e da Marvel Games, bem como com a nossa incrível comunidade de todo o mundo. Mal podemos esperar para que possam ver tudo o que preparámos no próximo dia 20 de outubro", afirmou o estúdio em comunicado.

Em Marvel's Spider-Man 2, os Spider-Man Peter Parker e Miles Morales regressam para uma nova e emocionante aventura da aclamada série Marvel's Spider-Man para a PlayStation 5. Aqui, os jogadores terão a oportunidade de andar de teia em teia, saltar e utilizar as novas asas de teias para viajar pela Nova Iorque da Marvel, alternando entre o Peter Parker e o Miles Morales para viverem histórias diferentes e novos superpoderes épicos, à medida que o vilão Venom ameaça destruir as suas vidas, a sua cidade e as pessoas que eles amam.

Título, que será lançado na sexta-feira, dia 20 de outubro de 2023, em exclusivo para PlayStation 5, já está disponível para reserva, em todas as edições, na PlayStation Store, PlayStation Direct e pontos de venda habituais.