Diretor da Xbox revela o motivo para tantos despedimentos na indústria dos videojogos

A indústria dos videojogos viveu um dos seus melhores e piores anos em 2023. Lançamentos como Baldur's Gate 3 e Spider-Man 2 foram assombrados por milhares de despedimentos e encerramentos de estúdios. A situação está longe de melhorar em 2024 e o diretor da Xbox explicou em pormenor porque é que estão a passar por esta crise...

Em entrevista à Polygon, Phil Spencer partilhou uma análise da situação na indústria. O diretor da Microsoft Game Studios mencionou que o aumento dos custos de desenvolvimento e a falta de crescimento no mercado de consolas são os culpados pelo que está a acontecer. Para além disso, o modelo de negócio dos jogos exclusivos representa um risco adicional para os estúdios, uma vez que limita as receitas globais.

A matemática de [criar] um jogo mudou definitivamente.

Disse Spencer, acrescentando que o desenvolvimento pode ultrapassar os 300 milhões de dólares. O exemplo mais óbvio é o Spider-Man 2, um jogo para a PlayStation que custou 315 milhões de dólares e já ultrapassou os 10 milhões de unidades. Apesar de ser um dos jogos mais vendidos, o retorno do investimento (ROI) é de cerca de 35% para a Sony.

Atualmente, as empresas têm de considerar os diferentes canais de distribuição e os serviços a pedido, como o Game Pass e o PlayStation Plus. Os jogos competem pela exposição e, por vezes, têm de ser oferecidos com desconto nas semanas seguintes ao lançamento, caso contrário será difícil vender mais unidades.

Porque é que os estúdios de videojogos despedem tantos trabalhadores?

Uma das críticas constantes dos utilizadores é a falta de inovação nos videojogos. Estúdios como a Ubisoft ou a EA reciclam a fórmula familiar todos os anos, deixando os independentes como a única alternativa para experimentar. De acordo com Phil Spencer, o custo do desenvolvimento faz com que os estúdios apostem nos seus "franchises" estabelecidos.

Se fores um editor, sabes que é um número bastante elevado num mundo onde já existem muitos jogos a sair. Como é que se vai organizar isto - está-se disposto a assumir o risco de um novo IP quando o risco de lucro é tão elevado? Penso que isso afeta a criatividade desta indústria e não me agrada.

Disse o diretor da Microsoft Gaming.

Apesar de toda a mudança de mentalidade e da estratégia de matar os exclusivos, a Xbox também foi atingida por despedimentos. Depois de finalizar a compra da Activision Blizzard, a Microsoft anunciou um corte de 8% no pessoal, o equivalente a 1.900 funcionários. Esta medida afetou fortemente a Blizzard e levou estúdios como o Toys for Bob a tornarem-se independentes.

Embora as perspetivas pareçam sombrias, Spencer acredita que a indústria dos videojogos pode crescer. As novas gerações estão habituadas a jogar em smartphones e não estão sobrecarregadas com os vícios dos jogadores tradicionais, como os exclusivos. A Xbox tem como alvo a Gen Z para fazer crescer a marca e uma das chaves para o conseguir seria oferecer uma consola portátil.

