E Porque Hoje é Sexta

Um pai perguntou ao filho, o pequeno Joãozinho, agora com 10 anos, se ele sabia alguma coisa sobre as cegonhas.

- Eu não quero saber! – disse o Joãozinho desmanchando-se em lágrimas.

Confuso, o pai perguntou o que se passava. Responde o Joãozinho:

- Oh pai, quando eu tinha 6 anos, apanhei com o discurso do “não há pai natal”. Quando tinha 7 anos, apanhei com o discurso do “não há coelhinho da Páscoa”. Quando tinha 8, deste-me o discurso do “não há fada dos dentes”. Se me vais dizer agora que os adultos não fazem sexo... realmente, eu não tenho mais razões para viver!