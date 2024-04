E Porque Hoje é Sexta

Julgamento de um Acidente.

Depois dum acidente de trânsito, no tribunal, o advogado do réu começou a inquirir o Sr. Zé:

– O Senhor não disse, no local do acidente, “Estou ótimo”?

O Sr. Zé responde:

– Bem, vou contar-lhe o que aconteceu. Eu tinha acabado de colocar a minha mula favorita na camioneta…

– Eu não pedi detalhes – Interrompeu o advogado. Responda só à pergunta.

O senhor não disse na cena do acidente, “Estou ótimo”?

– Bem, eu coloquei a mula na camioneta e quando estava a descer a rua…

O advogado interrompe novamente e diz:

– Sr. Dr. juiz, estou a tentar dar a conhecer os factos neste tribunal. No local da ocorrência, este homem disse ao guarda da GNR que estava bem.

Agora, várias semanas após o acidente, processou o meu cliente. Isto é uma fraude. Por favor, poderia dizer-lhe que responda somente à pergunta?

Mas, nessa altura, o juiz estava muito interessado na resposta do Sr. Zé e disse ao advogado:

– Eu gostaria de ouvir o que tem para dizer.

O Sr. Zé agradeceu ao juiz e prosseguiu:

– Como eu estava a relatar, coloquei a mula na camioneta e, quando estava a descer a rua, um outro camião avançou com o sinal vermelho e abalroou-me lateralmente. Fui projetado para fora do veículo, ficando num dos lados da via e a mula foi lançada para o lado oposto. Muito ferido e sem poder mexer-me, ouvia a mula a zurrar muito. Pelo barulho que fazia, percebi que o seu estado era muito mau. Entretanto, logo após o acidente, os guardas da GNR chegaram ao local.

Ao ouvirem a mula naquele pranto, um deles foi até onde ela estava e, depois de dar uma olhadela, pegou na pistola e deu-lhe três tiros. Depois, atravessou a estrada com a arma na mão, olhou para mim e disse:

– A sua mula estava muito mal e eu tive que matá-la. E o Senhor como é que está a sentir-se?

– O que é que o Sr. Dr. Juiz respondia?