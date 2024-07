E Porque Hoje é Sexta

Está um gajo descansadinho da vida sentado no seu sofá, a ver o futebol, quando de repente vinda não se sabe muito bem de onde, leva com uma frigideira na cabeça.

O desgraçado, de joelhos no chão, vendo estrelas por todo o lado, volta-se para a mulher:

- Atão!?!?!? Tás parva ou quê??!? O qu'é que se passou???

- Isto é pelo bilhete que acabei de encontrar no bolso das tuas calças, e que tem o nome Marilu e o número 7500589, respondeu ela.

- Vê-se mesmo que és estúpida!!!!

Isso foi da última vez que fui às corridas de cavalos.

Marilu era o nome do cavalo, 7500 foi o valor que eu apostei, 58 era o nº do cavalo e 9 a corrida em que o cavalo entrou...Vai pr'á cozinha e não me chateies mais! Tarada....

Dassssse!!!

E ela:

- Errei... Mas... Bom... Quer dizer.... Ò meu amor desculpa, desculpa, não volta a acontecer...

Passados 2 dias está o homem outra vez descansadinho da vida, a ver os resumos da bola, quando...... PUUUMMMMMMMM, leva com a panela de pressão nos cornos...

Completamente tonto, deitado no chão e ainda não refeito da pancada, grita:

- Porra, pá!!! Atão?!?! Outra vez!!!! O que é que foi agora?

A mulher responde:

- O teu cavalo está ao telefone...!!!