E Porque Hoje é Sexta

Um tipo sai bêbedo de uma discoteca às 7 da manhã e mete-se no carro. No entanto, tem um momento de lucidez e decide dormir no carro antes de se meter ao caminho. Estaciona então ao lado de um jardim e adormece.

Minutos depois um tipo em fato de treino que anda a correr bate à janela do carro, acorda-o e pergunta-lhe que horas são.

- Sete e cinco - resmunga ele.

Cinco minutos mais tarde outro desportista volta a bater-lhe à janela do carro para perguntar as horas.

- Sete e dez - responde ele.

Nessa altura saca de um papel e de uma caneta e escreve em letras grandes:

"Não sei que horas são!", e pendura o letreiro na janela do carro.

Cinco minutos mais tarde um tipo que vai a passar bate-lhe à janela do carro e diz-lhe:

- São sete e um quarto!