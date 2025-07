Verão quente na Playstation com novas promoções

O verão já chegou e, com os dias mais quentes do ano, chegaram também as "quentes" promoções de verão da Playstation. Venha ver os principais destaques nesta campanha recheada de bons descontos.

Eis outro bom motivo para celebrar neste verão. Além da chegada do calor, do tempo de férias, de praia e de passar tempo com os amigos, chegaram também as Promoções de verão à Playstation.

Com efeito, a Sony anunciou recentemente quais as novas ofertas que vêm com a promoção "Promoções de Verão" da PlayStation, que já está ativa.

Desta vez, tanto em lojas físicas como nos pontos de venda habituais, de 25 de julho e 7 de agosto, os jogadores e fãs do universo Playstation podem desfrutar de reduções de preços entusiasmantes nos títulos pelos quais mais anseiam.

Adicionalmente, todos os que ainda não possuem uma Playstation 5 podem ainda contar com promoções nas consolas PlayStation, como o desconto de 100 euros na Edição Digital da PlayStation 5, incluindo bundles.

Veja os principais destaques desta Campanha de verão da Playstation:

Desconto de 100 € na consola Playstation 5 (Edição Digital), incluindo bundles: agora por 399,99€.

Desconto de 50 € na consola Playstation 5 (Edição Standard), incluindo bundles: agora por 499,99€.

Ofertas especiais em jogos populares para Playstation 5, como: Marvel's Spider-Man 2: 49,99€. Gran Turismo 7: 39,99€. God of War: Ragnarök: 39,99€. The Last of Us II Remastered: 29,99€. Uncharted: Legacy of Thieves Collection: 19,99€.



Além de tudo isso e, durante este período, também existirão outras ofertas na PlayStation Direct e na PlayStation Store. Segue um resumo dos períodos das promoções nos diferentes pontos de venda e canais:

Até 29 de julho: promoções na PlayStation Direct.

Até 13 de agosto: promoções em jogos na PlayStation Store.

De 25 de julho a 7 de agosto: promoções em lojas físicas e pontos de venda habituais.

Pode ver mais sobre a Campanha de verão Playstation aqui.

E é assim! O verão Playstation ao rubro. Vai aproveitar?