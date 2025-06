E Porque Hoje é Sexta

O Toino, sortudo, e a Mariana conheceram-se numa festa e acabaram num hotel. No dia seguinte, entre olhares apaixonados, o Toino disse:

– Pela maneira como mexias no meu cabelo, deves ser cabeleireira.

A Mariana respondeu:

– Bruxo! Sou mesmo! E sabes uma coisa? Eu acho que tu és do PS.

O Toino ficou de boca aberta, completamente abismado. Quis logo saber como é que ela adivinhou tão facilmente o partido dele.

A resposta dela veio rápida:

– É muito simples – disse ela – quando estavas por baixo gritavas muito e quando estavas por cima não sabias fazer nada!