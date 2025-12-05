E Porque Hoje é Sexta

Dois amigos encontram-se num bar. Um deles está com um olho negro.

- O que foi que te aconteceu...? - pergunta o outro.

- Eu levei com um frango congelado na cara, só isso! - responde o amigo.

- Um frango...? Mas como é que aconteceu isso...?

- É que ontem a minha mulher estava de mini-saia e curvou-se para olhar para dentro da arca congeladora. Eu estava atrás dela e não resisti, agarrei-a por trás, e foi ali mesmo...!!!

- Sério...?

- Claro! E ela não queria, remexia-se e eu fiquei com mais vontade ainda, ela começou a gritar e eu continuava mais vidrado...

- Porra!

- Ela debatia-se como uma louca e eu cada vez mais esganado...

- Já estou a imaginar a cena! - diz o outro, excitado.

- E nessa altura, ela conseguiu pegar num frango congelado e espetou com o dito cujo nas minhas ventas...!

- Mas que coisa estranha! A tua mulher não gosta de sexo...?

- Em casa, gosta! No PINGO DOCE é que não.