E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta, e perto do Natal, deixamos um menu delicioso, suculento, de humor e boa disposição. Se está de dieta, temos ali um prato vegetariano também. É só escolher. Bom fim de semana.
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v932 [26 MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
Dois amigos vão andar de moto quando o pendura em cada curva que faziam dizia;
- piuu, piuuu, piuu
Mais à frente param e o que vai a conduzir pergunta!
- olha lá, porque é que em cada curva que fazemos, tu dizes piu?
- porra, o meu pai quando morreu de moto, nem piu disse…
Vai uma jovem metida a tia de Cascais fazer um safari.
Quando lá chega vem logo um crocodilo atrás dela.
Ela vira-se para trás e diz:
- Socorro, socorro, super-socorro, anda um Lacoste atrás de mim!
Empoleirado numa escada comprida, o Manel pinta uma parede do manicómio e outro serve de ajudante, segurando a escada ao pintor.
A certa altura diz o ajudante para o pintor:
- Agarra-te bem à trincha que eu vou mudar a escada.
Dois amigos encontram-se num bar. Um deles está com um olho negro.
- O que foi que te aconteceu...? - pergunta o outro.
- Eu levei com um frango congelado na cara, só isso! - responde o amigo.
- Um frango...? Mas como é que aconteceu isso...?
- É que ontem a minha mulher estava de mini-saia e curvou-se para olhar para dentro da arca congeladora. Eu estava atrás dela e não resisti, agarrei-a por trás, e foi ali mesmo...!!!
- Sério...?
- Claro! E ela não queria, remexia-se e eu fiquei com mais vontade ainda, ela começou a gritar e eu continuava mais vidrado...
- Porra!
- Ela debatia-se como uma louca e eu cada vez mais esganado...
- Já estou a imaginar a cena! - diz o outro, excitado.
- E nessa altura, ela conseguiu pegar num frango congelado e espetou com o dito cujo nas minhas ventas...!
- Mas que coisa estranha! A tua mulher não gosta de sexo...?
- Em casa, gosta! No PINGO DOCE é que não.
Dois casais, amigos de longa data, estavam a jogar às cartas quando um dos homens, repentinamente, sugere:
— Porque é que não experimentamos fazer uma troca de parceiros?
— Boa ideia! — respondem todos.
E cada dupla tranca-se num dos quartos. Duas horas depois, o dono da casa declara:
— Porra, já fazia um bom tempo que eu não sentia tanto prazer! E tu?
— Eu também!
— Eu só estou curioso para saber uma coisa…
— O quê?
— O que será que as mulheres estão achando
Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel
Vídeos
Até onde vai a ilusão do pedido de casamento?
Começam as compilações fantásticas de 2025
Um pouco de arte
Génio... ou génia!
Don’t try this at home 🤣 pic.twitter.com/MwDMtCkIwn
— Christopher Webb (@cwebbonline) December 5, 2025
Na Roménia os carros já voam!!!
The first flying car was spotted in Romania. WTF. pic.twitter.com/DQcu910Eka
— Mihai Simion (@faustocoppi60) December 4, 2025
Guerra é guerra!
Some children were throwing snowballs at a bus window and this is what the driver didpic.twitter.com/3tQyy7RQwi
— Wolf of X (@tradingMaxiSL) December 5, 2025
Reino Unido está a ferro e fogo
I seriously can’t respect the police in the UK. pic.twitter.com/iCHlk7uggc
— Steve 🇺🇸 (@SteveLovesAmmo) December 5, 2025
Caray... ninguém ajuda o homem?
They were on point.pic.twitter.com/K0MxjZE5Ub
— (news) DOGE (@DOGE__news) December 3, 2025
Deve ficar bom o som depois disto
He turns on a 28hz subwoofer to shake the snow off his car. Somehow… it works lol pic.twitter.com/K0q0G15qAo
— Dudes Posting Their W’s (@DudespostingWs) December 5, 2025
Que domínio... Jazus!!!
The absolute pinnacle of male achievementpic.twitter.com/H253rZJn3R
— Interesting things (@awkwardgoogle) December 4, 2025
Tatiana Flores vira o "jardim" para o público
She understood the assignment 😂 pic.twitter.com/N83loxkY6F
— Diksha 🌸 (@DikshaYrrr) December 4, 2025
Surfista brasileiro sofre queda na Nazaré ao tentar filmar onda gigante
O brasileiro Carlos Burle, referência mundial no surfe de ondas gigantes, enfrentou momentos de alto risco nesta quarta (3) em Nazaré. Aos 58 anos, o atleta caiu ao tentar descer uma onda de grande porte e foi imediatamente arrastado pela massa de água, desaparecendo sob a espuma… pic.twitter.com/DyHglSNKC6
— InfoMoney (@infomoney) December 4, 2025
