Autoridade Tributária emite alerta para todos por causa de burlas

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) detetou que os contribuintes estão a receber e-mails e SMS falsos (phishing e smishing), enviados por pessoas que se fazem passar pela AT. Estas comunicações incluem links maliciosos e têm como objetivo obter dados pessoais ou bancários.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou recentemente para o aumento de tentativas de fraude através de e-mails e mensagens SMS falsas, conhecidas como phishing e smishing.

Estes contactos são enviados por indivíduos que se fazem passar pela AT e incluem links maliciosos com o objetivo de recolher dados confidenciais, como informações pessoais ou bancárias.

Perante este cenário, torna-se essencial reforçar as regras de segurança e esclarecer os contribuintes sobre os procedimentos oficiais da AT, para evitar que sejam vítimas destas fraudes.

Para sua segurança, a AT informar que:

Envia e-mails sempre de endereços terminados em at.gov.pt;

Nunca envia e-mails ou SMS com links para inserir, alterar ou confirmar dados pessoais ou fiscais;

Nunca envia e-mails ou SMS com links para efetuar pagamentos.

Todas as comunicações e operações digitais com a AT devem ser realizadas exclusivamente através do Portal das Finanças, verifique que o endereço começa por https://. Após autenticação segura, pode consultar os seus dados pessoais e fiscais, desde declarações, a documentos de pagamento e a processos.

Como consultar comunicações enviadas pela Autoridade Tributária

No Portal das Finanças estão disponíveis todas as comunicações enviadas centralmente pela AT.

Para consultar os e-mails e os SMS enviados, inicie sessão, autentique-se e no menu lateral selecione “Comunicações”.

A AT relembra que apenas envia comunicações informativas para os contribuintes que ativaram o envio de e-mails e SMS e que têm os seus contactos (e-mail e telemóvel) confirmados no Portal das Finanças.

Mais informação

Consulte o folheto “Segurança da informação”, disponível no rodapé do Portal das Finanças, em Informação > Apoio.

Em caso de dúvida

Contacte-nos através do Centro de Atendimento Telefónico (n.º 217206707, das 9h00 às 19h00) ou do atendimento e-balcão (Portal das Finanças > Contactos > Atendimento e-balcão > Registar nova questão).