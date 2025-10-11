Netflix traz os seus jogos para a TV! Que mudanças traz esta novidade

A Netflix tem procurado diversificar a sua oferta e encontrou nos jogos uma forma de manter os utilizadores na sua app e na sua plataforma. Esta capacidade tem funcionado e agora alarga-se a um novo espaço. Falamos da TV, onde para além do streaming, podemos agora jogar, usando o smartphone como o comando. Descubra que mudanças traz esta novidade do Netflix.

Netflix traz os seus jogos para a TV

A Netflix pretende continuar a expandir o seu portfólio de jogos. Após oferecer uma pequena seleção de títulos para download em dispositivos móveis durante alguns anos, a empresa anunciou uma nova funcionalidade. Esta permitirá aos utilizadores jogar diretamente da aplicação NA tv e dispositivos multimédia, usando os seus telemóveis como comando.

Nos últimos anos, a Netflix tem vindo a testar o seu sistema de jogos na nuvem em diversos mercados. Vai até ter as versões beta a chegarem a vários países. Agora, a plataforma confirmou que esta experiência estará disponível ao público global até ao final do ano, coincidindo com as festas de fim de ano.

Basta um smartphone para ser o comando

Com esta nova funcionalidade, os utilizadores poderão aceder a um separador dedicado a jogos na aplicação Netflix em smart TVs e dispositivos compatíveis. O melhor de tudo é que não precisará de uma consola nem de qualquer download. Tudo o que precisa é de uma conta ativa e de um dispositivo móvel como comando.

Segundo a empresa, a ideia é tornar a experiência de jogar "tão fácil como ver um programa de sexta-feira à noite". Nesta primeira fase, o catálogo incluirá cinco títulos adaptados ao grande ecrã , entre os quais LEGO Party!, Pictionary: Game Night, Boggle Party, Tetris Time Warp e Party Crashers: Fool Your Friends. A Netflix afirma que o número de jogos disponíveis irá aumentar gradualmente.

Novidade traz muitas mudanças a este serviço

O serviço será compatível com uma vasta gama de dispositivos, incluindo Amazon Fire TV, Google TV, TVs LG e Samsung, bem como outros sistemas como Roku, Nvidia Shield, Vizio Smart TV e mais que serão adicionados ao longo do tempo.

Com esta iniciativa, a Netflix procura diversificar para além dos filmes e séries, explorando novas formas de entretenimento interativo para manter a sua comunidade de subscritores ainda mais envolvida no seu ecossistema.