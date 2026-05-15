E Porque Hoje é Sexta
Trump foi à China para falar de comércio internacional e saiu de lá com 14 vídeos no TikTok e uma capa de telemóvel nova. Já valeu a pena! Xi Jinping deu-lhe o que vemos aqui na imagem. Portanto, vem aí o fim de semana, divirtam-se.
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Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v955 [20MB]
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ANEDOTAS COM HUMOR
Estou... é da GNR?
- É sim, diga!
- Queria fazer quexa do mê vizinho Maneli. Ele esconde droga dentro dos troncos para a larêra.
- Muito obrigado por nos ter avisado.
No dia seguinte os guardas da GNR estavam em casa do Manel.
Procuraram o sítio onde ele guardava a lenha, e usando machados abriram ao meio todos os toros que lá havia, mas não encontraram droga nenhuma e foram-se embora.
Logo de seguida toca o telefone em casa do Manel.
- Maneli, já foram os tipos da GNR?
- Já.
- E racharam-te a lenha toda?
- Sim
- Feliz aniversário! Foi o mê presente de parabéns. Abraço!
Certo dia já farto do seu gato, decidiu abandona-lo. Assim fez, saiu de casa levou o gato andou 2 quarteirões e largou o animal. Quando chegou casa para espanto dele , o gato já la estava.
Danado com a situação agarrou no gato e saiu da cidade e largou-o a uns quilometros, mas qual nao foi o espanto dele quando chegou a casa já o pobre do animal tinha chegado.
Toma então um decisão radical, monta-se no carro , percorre vários caminhos, por entre curvas e montanhas e solta o raio do gato, ja desorientado tenta voltar a casa, mas... nas voltas que deu sentiu-se perdido, ate que decide telefonar para casa:
- Maria?
- Sim!
- O gato já aí está?
- Sim , chegou agora mesmo...
- Então chama-o lá ao telefone para me explicar o caminho !
Chateada com a falta de interesse por parte do marido decide comprar uma lingerie daquelas que as cuecas são abertas na frente.
Mal o marido chega a casa , ela despe-se e começa a rodea-lo até que se senta na sua frente de modo a mostrar a sua lingerie nova.
Logo surge o comentário dele:
- Tens uma lingerie nova não tens?
- Claro, não é gira e prática!
- Por momentos assustas-te-me, pensei que te tivesses sentado encima do Gato
Na aula de biologia, o professor pergunta:
- Joãozinho! Quantos testículos nós temos?
- Quatro professor - responde o menino sem pestanejar.
- Quatro? Mas... está doido?
- Bem... Pelo menos os meus dois eu garanto!
Resmunga a mãe:
- Estes piolhos estão cada vez mais difíceis de apanhar… Até parecem mais inteligentes!
E responde o filho:
- É normal mamã… eles também vão à escola todos os dias!
Vídeos
Vamos começar em grande?
Da série: se a burrice pagasse imposto!
Polícia francesa divulga imagens de cervo "bêbado" e faz um alerta aos condutores
🦌 França: polícia divulga imagens de cervo "bêbado" e faz alerta para motoristas em áreas rurais
🤳 Gendarmerie de Saône et Loire via Storyful pic.twitter.com/OtlBw95yZF
— Metrópoles (@Metropoles) May 13, 2026
Conheça Kalu Putik, da Etiópia. Aos 15 anos, conquistou 2 milhões de seguidores
जूतों से फैशन बनाकर वायरल हुआ अफ्रीका का क्रिएटिव बॉय सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी अलग सोच और मेहनत से दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे ही एक नाम है Kaluputics। साधारण माहौल से आने वाले इस लड़के ने अपने अनोखे फैशन स्टाइल और… pic.twitter.com/YGtOx6Mqry
— 💫कर्म कहानी 💫 (@IamAadipoonia) May 13, 2026
Menino de dois anos é salvo de morte certa
#IMPRESIONANTE. Niño de apenas dos años fue rescatado por vecinos del b/La Gaitana, en Suba (Bogotá), tras quedar suspendido de la fachada de un cuarto piso. Los residentes reaccionaron rápidamente improvisando una red con cobijas y chaquetas para amortiguar la caída del pequeño.… pic.twitter.com/RSU7s2jiEK
— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 8, 2026
Avião da Korean Airlines enfrenta ventos fortíssimos
일본 하네다 공항에서 착륙 실패하는 대한항공 항공기.
다시 고어라운드 할때 동체봐라…. 어휴….
요새 난기류도 엄청 심해졌다는데.. 난 안탈란다.
안타고 X나 할란다. pic.twitter.com/Uu2pCyuSjO
— rrace🇰🇷 (@junssi1982) May 11, 2026
Emmanuel Macron perdeu a paciência na cimeira no Quénia e exige silêncio
💬 "Je vais rétablir l'ordre!"
Emmanuel Macron s'énerve pour réclamer le silence lors d'une conférence sur la culture au Kenya pic.twitter.com/NTDNjF3OlZ
— BFM (@BFMTV) May 11, 2026
Turista bêbado vai mergulhar na Fontana di Trevi e acaba multado em 500 euros
Un señor decide que la Fontana di Trevi no es suficientemente artística y se lanza de cabeza a las 3 de la mañana. Porque nada dice 'cultura italiana' como convertir un monumento barroco en piscina pública. 500 euros y prohibición vitalicia. Un trueque absolutamente razonable por… pic.twitter.com/fmv5xrLPy8
— News Day Mundo (@NewsDayMundo) May 12, 2026
Mais um assalto violento, desta vez numa ourivesaria em Almada
Mais um assalto violento, desta vez numa ourivesaria em Almada. Ainda nos querem fazer acreditar que a insegurança não é cada vez maior em Portugal !!! pic.twitter.com/5XCX3Q9UXD
— Malaghetto (@Malaghetto74) May 11, 2026
Há coisas incríveis... a moto foi até aos semáforos
🚥🏍🇨🇦// MOTO VAI PARAR EM CIMA DE SEMÁFORO APÓS ACIDENTE IMPRESSIONANTE NO CANADÁ | 👀 Uma cena impressionante chamou a atenção de motoristas e moradores na região de Surrey, na Colúmbia Britânica, no Canadá. Após uma forte colisão com um carro, uma motocicleta ficou pendurada… pic.twitter.com/HKsu36W1Z3
— Brasil Conservador®️🇧🇷🇺🇸🇮🇱100%SDV (@MachadoDarlon) May 11, 2026
Imagens virais desta semana
O reboque que mais deu gás em Fafe no Rally de Portugal
Pendant ce temps-là en WRC des images ridicules de l’ES7 montrant une dépanneuse en plein dans la spéciale avec Elfyn Evans arrivant à fond derrière😡
On rêve…#WRC #RallyPortugal pic.twitter.com/4XWI613xNL
— Tear Off (@TearOffFR) May 8, 2026
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Amanhã é sábado!
Bom Fim de semana!