E Porque Hoje é Sexta

Certo dia já farto do seu gato, decidiu abandona-lo. Assim fez, saiu de casa levou o gato andou 2 quarteirões e largou o animal. Quando chegou casa para espanto dele , o gato já la estava.

Danado com a situação agarrou no gato e saiu da cidade e largou-o a uns quilometros, mas qual nao foi o espanto dele quando chegou a casa já o pobre do animal tinha chegado.

Toma então um decisão radical, monta-se no carro , percorre vários caminhos, por entre curvas e montanhas e solta o raio do gato, ja desorientado tenta voltar a casa, mas... nas voltas que deu sentiu-se perdido, ate que decide telefonar para casa:

- Maria?

- Sim!

- O gato já aí está?

- Sim , chegou agora mesmo...

- Então chama-o lá ao telefone para me explicar o caminho !